Patxi López se presentará este domingo como candidato a las primarias del PSOE

Patxi López aspirará a liderar el PSOE. El exlehendakari presentará este domingo formalmente su candidatura a la secretaría general en una rueda de prensa convocada a las 12 horas en la Fundación Diario Madrid. El socialista ha llamado a los barones y a destacados dirigentes o exdirigentes del PSOE para transmitirles su decisión esta tarde, apenas unas horas después de que concluyera el Comité Federal que ha aprobado el calendario para que el congreso se celebre los días 17 y 18 de junio.

El diputado vasco es el primero en anunciar su intención de presentarse a las primarias en las que el PSOE da por hecho que también concurrirá Susana Díaz. "Esta situación de amagar y no dar está enfadando a la gente. La gente quiere saber si se presenta alguien o no sin estar en este juego del gato y el ratón", expresan fuentes del entorno de López.

López se presentará en solitario porque "es su candidatura", expresan fuentes de su entorno. Los próximos días comenzará a recibir el apoyo de otros dirigentes.

La decisión se cerró este lunes en una reunión que López mantuvo con varios líderes territoriales socialistas, entre ellos varios barones –Sara Hernández (Madrid), Idoia Mendia (Euskadi) o Luis Tudanca (Castilla y León)–. En ese encuentro decidieron las formas en las que se iba a anunciar la candidatura: tras ponerse fecha al congreso y avisando previamente a destacados dirigentes del partido.

López ha comenzado las llamadas a partir de las 16 horas, poco después de terminar el Comité Federal en el que los socialistas han avalado la decisión de la gestora de celebrar las primarias para la secretaría general del PSOE la segunda quincena de mayo y el congreso a mediados de junio. El plan incluye que López llame también a Pedro Sánchez, que dejó su escaño en el Congreso en parte para desactivar a Patxi López, con su insinuación acto seguido de que pelearía por la secretaría general. El plan no ha funcionado.

El exlehendakari fue uno de los dirigentes más próximos al exsecretario general y se mantuvo a su lado cuando se desató la crisis que acabó con su dimisión. No obstante, desde entonces se han alejado. "Hay que ser fiel a un proyecto, no una persona", expresan fuentes próximas a López sobre su paso al frente sin que Sánchez se haya retirado.

Los barones críticos ya marcaron distancias con Sánchez en diciembre. En una reunión celebrada el 13 de ese mes, varios de los secretarios generales que se habían mantenido fieles al exsecretario general, entre ellos Mendia y la presidenta balear, Francina Armengol, plantearon que debían buscar una alternativa con más opciones, como consideran que es el caso de López.

La petición de que diera un paso atrás sentó fatal en el 'sanchismo'. Varios cargos intermedios del PSOE, entre ellos los diputados José Luis Ábalos y Adriana Lastra, celebraron una reunión el 28 de diciembre en la que secundaron un manifiesto de apoyo para animar a Sánchez a competir de nuevo en las primarias. "Su capital político entre los militantes es intransferible", señalan dirigentes afines a Sánchez, que consideran que López no rentabilizará el apoyo de las bases que afianzó el exsecretario general con el mantenimiento del "no es no". López se mostró a favor del no también y apoyó que no se facilitara la investidura de Rajoy. Sin embargo, el día de la votación en el Congreso se alineó con el partido y se abstuvo.