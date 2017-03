El equipo de Sánchez pide limitar el número de avales para no condicionar la votación de las primarias

El equipo del ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez está debatiendo sobre la posibilidad de plantear al partido que ponga límites a la recogida de avales de los aspirantes a las primarias, para evitar que este proceso pueda "someter a un estrés a la organización" y llevar a "ejercer presiones sobre la militancia", que generen una tensión "innecesaria" antes del día de la "votación libre" en las urnas.

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press el diputado vasco Odón Elorza, que es el responsable del capítulo sobre el modelo de partido en los trabajos en torno al proyecto político con el que se presentará Sánchez a estas primarias.

En la comisión 'El nuevo PSOE, el PSOE de la militancia', su coordinador ha puesto encima de la mesa la posibilidad de cambiar el reglamento de congresos para fijar un tope por arriba en el número de avales que necesita un precandidato para convertirse en candidato.

En la actualidad, el PSOE exige que los aspirantes a la Secretaría General presenten las firmas de un mínimo del 5% de los militantes (algo más de 9.000, a falta de cerrar formalmente el censo) para poder concurrir a las primarias, sin ningún límite.

Sin embargo, el exalcalde de San Sebastián ha planteado que ese mínimo se rebaje al 3% y que se ponga un máximo del 10%, para evitar la "intención de algún candidato de recoger muchos avales", que puede "tensionar la organización y crear situaciones en la que se empuja a militantes a firmar avales para un candidato, cuando está pensando en votar libremente a otro".

A su juicio, en este proceso "se va a producir un afán por competir en la recogida de avales sin límites, que puede someter a un estrés a la organización y puede llevar a ejercer presiones sobre la militancia por parte de los aparatos para obtener en esa especie de competencia, un gran número de avales".

Por eso, defiende la necesidad de "simplificar" este debate y evitar esa tensión "poniendo un tope" que no convierta la recogida de avales en "una votación adelantada", de lo que luego será "la votación libre de cada uno en las casas del pueblo".

El debate es para las próximas primarias

Elorza ha reconocido que los cambios que plantean no se podrán aplicar a este proceso, pero ha defendido que hay que plantear el debate para las próximas semanas. Eso sí, ha asegurado que, aunque no lo han "decidido", los 'sanchistas' intentarán "no hacer un esfuerzo más allá de lo necesario" en la recogida de avales.

El plazo para recoger las firmas en esta ocasión --de entre diez y veinte días-- lo fijará el Comité Federal el próximo 1 de abril, en la reunión en la que diseñará el calendario y pondrá la fecha de la votación en las urnas.

Mario Jiménez, portavoz de la gestora, también ha descartado cambiar las normas para estas primarias, que se fijaron en 2014: "Van a ser esencialmente las mismas".

Para los susanistas, la primera batalla

Por otro lado, los partidarios de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ven en la presentación de avales una primera batalla que, dicen, puede anticipar la segunda, así que buscan una victoria rotunda en los apoyos para convertirse en candidata, con el objetivo de exhibir fuerza.

Aunque la candidatura de Díaz se anunció oficiosamente el pasado 12 de marzo, su precampaña no arrancará hasta el anuncio formal que la presidenta de los andaluces hará este domingo en Madrid, en un acto en el que se rodeará de históricos dirigentes y que, en un recinto con capacidad para más de 6.000 personas, será una escenificación del apoyo que asegura contar.

En las primarias de 2014, Pedro Sánchez presentó 41.388 avales; Eduardo Madina, 25.238 y el candidato de Izquierda Socialista, José Antonio Pérez Tapias, 9.912. El ex secretario general, que ganó las primarias, obtuvo cinco veces más firmas que el diputado vasco en Andalucía.