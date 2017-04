El río Pisuerga recordará el drama de los 5.000 refugiados ahogados en 2016

El río Pisuerga, a su paso por la ciudad de Valladolid, recordará el 27 de mayo a los más de cinco mil refugiados que en 2016 perecieron en los mares Egeo y Mediterráneo, dentro de una representación escénica que formará parte del 18º Festival Internacional de Teatro y Arte de Calle (TAC).

Concebido como un homenaje, una manera de despertar conciencias y una forma de luchar contra el olvido, el reto del Colectivo Indignado de Valladolid es el de reunir en la playa de Las Moreras, junto al río Pisuerga, la misma cifra de refugiados ahogados el año pasado cuando huían de sus países por razones de guerra y políticas.

Aunque las vidas ya no se pueden recobrar, "sí podemos denunciar esas muertes, exigir que no se olviden y, sobre todo, que no se sigan produciendo", han explicado Amparo Moral y Luis Miguel Durán, dos de los organizadores de esta iniciativa que han presentado durante una rueda de prensa.

Ambos han realizado un llamamiento a la ciudadanía para que participen como actores improvisados en esta representación, tendidos sobre la arena para simular los cadáveres de los ahogados, al término de la cual se leerá un manifiesto y un grupo de música entonará una canción de apoyo a los refugiados.

Otra de las propuestas de la asociación convocante es la puesta en marcha de la campaña "Valladolid derribando fronteras" para implicar a entidades públicas y privadas en acciones de ayuda a los refugiados.