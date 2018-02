Rajoy dice que con ETA ya solo queda "desarmar sus coartadas"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recordado hoy que gracias al esfuerzo de toda la sociedad los españoles conjugan ahora en pasado la actividad de ETA, por lo que ahora lo que queda por hacer es "desarmar sus coartadas".

Rajoy ha hecho estas consideraciones en el Senado en respuesta al parlamentario del PNV Jokin Bildarratz, quien quería saber si el Gobierno iba a hacer un mayor esfuerzo para asentar la pluralidad y colaboración en la gestión del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, ubicado en Vitoria.

Porque, en su opinión, a la hora de programar sus actividades este centro "no toma en cuenta la pluralidad y las diversas sensibilidades democráticas de la sociedad vasca".

Durante su primera intervención, Rajoy ha querido antes de nada expresar una vez más su reconocimiento personal a las víctimas, en nombre del Gobierno y "de los que quieran estar detrás de este asunto", un colectivo con el que mantiene una "enorme deuda de gratitud".

Ha recordado que el compromiso del Ejecutivo no se limita al "deber moral" de reconocimiento de las víctimas, sino que ha legislado y tomado medidas en su beneficio, una de ellas la creación de ese centro memorial, "pieza básica en la construcción del relato de lo ocurrido y en el homenaje a las víctimas".

Según Rajoy, en 2019 se inaugurará el museo del memorial, el primer centro de estas características en Europa y uno de los pocos del mundo y fruto de la pluralidad y de la colaboración con otras instituciones, como el propio ejecutivo vasco, y de una ley, la de víctimas del terrorismo, aprobada por la mayoría parlamentaria.

Y ha zanjado: "Seguimos pensando exactamente lo mismo; el consenso sigue vigente".

Mientras, el senador del PNV ha insistido en que hoy en Euskadi se viven unos tiempos "que nada se parecen" a los que se vivían hace diez años y, por ello, es "fundamental consolidar la paz y la convivencia" en esa comunidad.

La sociedad vasca quiere construir una convivencia "con memoria y con voluntad de no repetición", ha dicho Bildarratz, quien, no obstante, has querido trasmitir al jefe del Ejecutivo su preocupación por la gestión y dirección del centro memorial, ya que sus actividades "no toman en cuenta la pluralidad y las diversas sensibilidades democráticas" de Euskadi.

Además, el senador cree que el memorial no cuenta con las instituciones vascas para esas actividades y que sería necesario un mayor esfuerzo para que lo hiciera.

Por eso, Bildarratz ha lanzado dos sugerencias a Rajoy: que el memorial busque la pluralidad y la colaboración. "Pluralidad a la hora de preparar y convocar las actividades y a la hora de componer los equipos y evitar que haya el sesgo ideológico que a veces aflora en el centro", ha matizado.

Quiere también el PNV que el centro haga lo posible para que las instituciones vascas no tengan que enterarse de las actividades del centro a través de los medios de comunicación. "No es bueno y algo de eso ocurre", ha apostillado el senador.

Rajoy, que ha dicho que cree en la pluralidad y la colaboración, ha reiterado que el Gobierno "ha estado y estará siempre comprometido con las víctimas", si bien ha reconocido que queda mucho por hacer y ha confiado en que ese camino pueda recorrerlo junto al PNV.

No ha querido que se ponga en duda la colaboración entre las administraciones central y vasca en esta materia y ha señalado que el terrorismo de ETA "no ha sido un episodio entre otros", porque ha representado "la principal agresión a los derechos humanos".

Tras resaltar que "no es positivo mezclar terrorismo con otros tipos de delitos ni poner en el mismo plano democracia y terror", Rajoy ha concluido que si la creación del centro memorial fue consensuada, no cree que "tenga ahora ningún sentido estar discutiendo".