Rajoy, sobre la financiación irregular en Valencia: "No lo sé, a nosotros nunca nos lo han dicho"

El presidente del Gobierno se quita del medio en la presunta financiación ilegal de su partido en Valencia que se está juzgando en la Audiencia Nacional y que hoy tiene a Ricardo Costa como protagonista en un interrogatorio que podría acabar salpicando a Francisco Camps. "No lo sé, a nosotros nunca nos lo han dicho", ha asegurado Rajoy, en una entrevista en Onda Cero. Preguntado sobre si hubo financiación irregular en la época de Francisco Camps, Rajoy se ha quedado en silencio durante unos segundos sin ofrecer más argumentos que el de someterse "a lo que digan los tribunales".

Haciendo uso de su argumentario tradicional, el jefe del Gobierno ha asegurado que las personas a las que se está juzgando "ya no forman parte del PP". Sobre Camps, Rajoy ha recalcado que "ha estado en los tribunales y ha salido absuelto siempre. Ha asumido unas responsabilidades políticas muy duras. No sé si tiene sentido estar revisando lo que hizo una persona que ya no está en la política activa y a la que los jueces no han condenado".

Rajoy tampoco sabe nada de l as confesiones realizadas por los empresarios que financiaban irregularmente al PP. "No sabía nada de todo esto, estaré a lo que digan los tribunales", ha dicho. Bajo su punto de vista, "lo que tenía que hacer el partido ya lo ha hecho y todas las personas que están en los tribunales ya no están en el PP". "Nosotros hemos hecho nuestra labor, corresponde a los jueces hacer la suya", ha añadido.

Su presencia en los papeles de Bárcenas

El presidente ha comentado que no le molesta que se refieran a él como "M. Rajoy" –un nombre que aparecía en los papeles del extesorero del partido, Luis Bárcenas, y que están vinculados a la financiación irregular de su formación. "La gente se refiere a mi de muchas maneras, cuando eres presidente del Gobierno tienes que ser consciente de que eres objeto de críticas, comentarios y algún elogio", ha añadido.

Para él, no es justo que se le responsabilice por la presunta financiación irregular de su partido, como tampoco lo sería si se hiciera con Artur Mas en Convergència: "¿Quien ha dicho esto de Mas? En esta vida tenemos nuestras responsabilidades y a veces hay colaboradores que hacen lo que no deben. Eso no significa que una persona que dirige una gran organización sea responsable de lo que hacen los miembros de esa gran organización".

En este sentido, ha aprovechado para criticar a la posición por las críticas que ha recibido por aparecer en los papeles de Bárcenas y por la corrupción de su partido: "Llevan 10 años con lo mismo, son pocos imaginativos. Deberían hacer propuestas que redunden en el beneficio de los españoles, pero cada uno es libre de hacer lo que estime oportuno y conveniente".

"El PP ha ganado las tres últimas elecciones"

El presidente del Partido Popular ha evitado hacer una autocrítica y ha vuelto a reiterar que los casos de corrupción que afectan a su partido (Púnica, Gürtel, Brugal, Palma Arena, entre otros) son "acciones concretas de personas determinadas". "No creo que estos casos sean de financiación irregular de mi partido", ha añadido.

Preguntado por si los militantes y votantes del PP están satisfechos por cómo su formación ha gestionado el tema de la corrupción, Rajoy ha recordado al periodista Carlos Alsina que "el PP ha ganado la tres ultimas elecciones generales". "Los votantes del PP conocen lo que ha sucedido en el PP y, con su conocimiento sobre esto, hacen un juicio de valor", ha comentado.

Ha reconocido que "el PP no ha sido perfecto", pero ha aclarado que tampoco lo han sido los demás partidos. "Los votantes creen que esto (el PP) es lo que mejor le conviene, la gente tiene intuición, sabe que hay organizaciones que cometen errores pero valoran las cosas positivas que normalmente no se comentan tanto", ha especificado.

Intentará repetir como candidato

"Mi idea a fecha de hoy es intentar repetir", ha comentado Rajoy respecto a la posibilidad de volver a ser candidato del PP en las próximas elecciones generales. Ha dicho que hay que ver cómo van evolucionando los acontecimientos, pero ha insistido en que lo intentará.

"En la medida en que yo vaya viendo cómo se vayan produciendo los acontecimientos, intentaré repetir como candidato. Mi idea a fecha de hoy es intentarlo. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Pero yo desde luego lo intentaré porque creo que caminamos en una buena dirección", ha manifestado.

El jefe del ejecutivo se ha mostrado convencido de que conseguirá los apoyos para aprobar los presupuestos y ha condicionado a esas negociaciones la celebración del Debate sobre el estado de la nación. A pesar de que Moncloa ha asegurado que ese debate será antes de primavera, Rajoy no acaba por fijar una fecha: "Me gustaría hacerlo en primavera, cuando tenga claras las ideas de los presupuestos".

Acabar con la mayoría independentista

En relación a la carta que el nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, le ha enviado para reunirse con él, Rajoy ha dicho que la ha recibido pero que no la ha leído. Rajoy confirma que responderá a esa misiva pero descarta una reunión con Torrent para tratar la investidura.

Una vez más, el líder del PP ha calificado como "muy malos" los resultados de su formación en las elecciones catalanas: "Mi objetivo era que los partidos independentistas no tuvieran mayoría absoluta", ha asegurado. Preguntado sobre los errores cometidos por su candidatura, Rajoy concluye "estamos estudiándolo. El factor determinante fue el voto útil".

El presidente del Gobierno también ha querido distanciarse del debate sobre el operativo policial que no consiguió encontrar las urnas del 1-0 y que provocó imágenes de enfrentamientos que circularon por la prensa del todo el mundo: "Los operativos policiales no los fija el presidente del Gobierno", ha asegurado.