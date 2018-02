Rajoy felicita a Regino Hernández por su "histórica" medalla olímpica

"Has logrado que España vuelva al podio de los Juegos de Invierno", dice Rajoy en el telegrama que ha dirigido al deportista. "Tu tesón, tu talento y tu esfuerzo te han llevado a alcanzar este éxito de 'guerrero', con el que has rendido homenaje a Israel Planas y has llenado de orgullo y alegría a todos los españoles", añade el presidente.

Rajoy ya había firmado también un mensaje en su cuenta en Twitter para enviarle la enhorabuena a Regino Hernández por una "histórica medalla de bronce".