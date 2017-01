Ramón Espinar: "Íñigo va a tener difícil justificar por qué presenta un documento político alternativo al de Pablo"

A menos de un mes para que se celebre Vistalegre 2, el secretario general de Podemos en Madrid, Ramón Espinar, ha alabado el documento que presentará Pablo Iglesias este viernes para el congreso por ser un "magnífico diagnóstico de la situación de nuestro país" e "integrador" por incluir entre sus aportaciones algunas de Íñigo Errejón. Por ese motivo, señala, "sin querer tirar una pulla, creo que Íñigo va a tener difícil justificar por qué presenta un documento político alternativo al de Pablo".

En una entrevista este viernes en el programa Espejo Público de Antena 3, Espinar ha criticado que el número dos de Podemos defienda "un Podemos para ganar y no para resistir": "Yo creo que no hay que discutir así entre compañeros. Al decir que él quería ganar, parece que los demás no". En sus palabras, plantear el debate en esos términos no es una forma "sana" ni "intelectualmente honesta" de plantear el debate. Pese a ello, se ha mostrado "convencido" de que Errejón "no sobra en Podemos" porque es un referente intelectual de la formación.

"No sé si con un hashtag en particular [en referencia a #ÍñigoAsíNo] o una serie de afrentas vamos a ningún lado. Hay que pedir perdón a la gente por estar hablando de nuestros problemas y no de los suyos". En este sentido, ha criticado que en los últimos meses Podemos haya convertido "el debate político en debate del corazón", lo que tiene "a todo el mundo harto".

Sobre el planteamiento de la corriente Anticapitalista, se ha mostrado de acuerdo en el excesivo poder de los secretarios generales mientras que los Círculos "pintan poco". No obstante, no comparte que Podemos tenga que ser más coral de lo que ya es: "Podemos es muy coral. El problema es el reparto de poder".

En referencia a la destitución de José Manuel López como portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid en favor de Lorena Ruiz-Huerta se trate de un "cese": "Yo no puedo cesar a nadie. Solo le dije que someteríamos la portavocía a votación del Consejo Ciudadano y le adelanté que mi opción no era él". Ha apuntado que la nueva posición que ocupa López en la Asamblea, en la última fila de la bancada de Podemos, se trata de una petición personal del propio López y no una represalia. "Yo llamé y dije que no me parecía un sitio adecuado, y me dijeron que lo había pedido él".