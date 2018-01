Rivera espera que Cataluña "pase página" y el independentismo acepte que fue "derrotado en las urnas"

"Creo que Cataluña tiene que pasar página de toda esta locura, tenemos que tener líderes políticos que no estén imputados por ningún delito y que den la cara ante los ciudadanos y ante la Justicia", ha declarado en Roma tras reunirse con el ex primer ministro de Italia y líder del Partido Democrático (PD), Matteo Renzi, refiriéndose al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los exconsellers investigados por impulsar el proceso independentista.

Según Rivera, mientras "el separatismo no acepte que ha sido derrotado en las urnas, que tiene menos apoyo y que la Constitución hay que cumplirla", en Cataluña se seguirá hablando del reglamento del Parlament, de cómo "saltarse la ley" y de recursos al Tribunal Constitucional.

PUIGDEMONT NO PUEDE SER INVESTIDO A DISTANCIA

El líder de la formación naranja ha recordado que, según los letrados del Parlamento catalán, no es posible votar la investidura de Carles Puigdemont si este sigue en Bruselas, ya que "tiene que ser ante la Cámara". "Parece de sentido común que uno, para ser investido presidente de una comunidad autónoma, tenga que estar en el país", ha añadido.

Además, ha destacado que el candidato de Junts per Catalunya a la Presidencia de la Generalitat no se encuentra en Bélgica "por una enfermedad, por fuerza mayor o por una nevada", sino que está "huyendo de la Justicia española", que le ha imputado delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.

Eso, a su juicio, es algo "políticamente muy grave", según Rivera, que ha lamentado que en Cataluña se esté asumiendo que pueda ser presidente "un señor imputado por varios delitos y huido de la Justicia".

RECURRIR AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Por todo ello, el líder de Ciudadanos ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que recurra "inmediatamente" ante el Tribunal Constitucional un posible cambio en el reglamento del Parlament o la propia investidura en el caso de que Puigdemont "intente ser presidente de manera fraudulenta", tras lo cual el tribunal tendría que suspender esos actos.

Respecto a la posibilidad de que los diputados electos que no pueden acudir a la Cámara legislativa deleguen su voto, ha dicho que "si eso puede cambiar la mayoría, desde luego" que Cs lo recurrirá, y ha agregado que en este caso el voto telemático tampoco estaría permitido.

Rivera ha insistido en que el reglamento del Parlament se debe cumplir y que cualquier modificación del mismo se tiene que hacer siguiendo el procedimiento establecido, "no como un fraude". "Si alguien no puede votar porque está privado de libertad o porque está huido de la Justicia, no es el problema de Ciudadanos ni de nuestros votantes", ha manifestado.

Por otro lado, ha criticado que Catalunya en Comú - Podem no vaya a respaldar este miércoles al candidato de Cs a la Presidencia de la Cámara, José María Espejo-Saavedra. "Si hubiera decidido apoyar a nuestro candidato, tendríamos una Mesa gobernada por una mayoría no separatista y un presidente constitucionalista, y eso garantizaría que se cumplen la ley y la Constitución", ha señalado.