Sánchez llama a no participar en un proceso antidemocrático y a los independentistas a volver a la legalidad

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha emplazado a no participar "en un proceso que no es democrático", y a los independentistas a "recuperar la senda de la legalidad". Además, ha hecho "una llamada a la calma" este domingo y "al diálogo" el día 2, "jornada de reflexión", para que "gane la convivencia". "No podemos participar en un proceso que no es democrático, no sólo porque no es legal, sino porque fractura a la sociedad catalana", ha afirmado.

En la apertura del octavo Congreso del PSE-EE, que se celebra en Bilbao a lo largo de todo el fin de semana, Sánchez ha considerado que "mañana podemos perder más todos de lo que alguno cree que pueda ganar por sí mismo". "Por eso, hacemos un llamamiento a la calma, a la serenidad, al sosiego, para que gane la convivencia mañana en Cataluña", ha destacado.

En este contexto, ha defendido que este domingo será "un día singular en la historia política de España", pero ha valorado que el 2 de octubre tiene que ser "la jornada de reflexión", ya que "seis años de desencuentros, de inacción política, de rupturismo, de inmovilismo, tienen que servir también para aprender de los errores que se han cometido y empezar a poner las soluciones".

"Se han cometido muchos errores estos años y años. Durante estos meses no ha habido un avance del independentismo, ha habido un retroceso serio de la democracia en Cataluña y en el conjunto de España", ha manifestado.

Por ello, ha dicho que el pasado 6 y el 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña "se impusieron leyes inconstitucionales" --en referencia a la ley de Transitoriedad y del Referéndum-- y no hubo, por ello, "un choque de legitimidades, sino un atropello de la institucionalidad catalana, del Estatuto de Cataluña y de la Constitución".

"Aquellos que, al final, están defendido la constitución de una república independiente de Cataluña acaban siempre vulnerando el principal principio del republicanismo, que es el imperio de la ley. No deja de ser paradójico", ha explicado.

El líder del PSOE ha subrayado que la posición de su partido "es clara". "No podemos participar en un proceso que no es democrático, no sólo porque no es legal, sino porque fractura a la sociedad catalana", ha insistido.

En este sentido, ha apuntado que "no existe una democracia unilateral, a la carta, y ninguna idea puede estar por encima de la democracia". "Por eso, al bloque independentista, al bloque secesionista, le decimos claramente que abandone la senda de la ilegalidad, que recupere la senda de la legalidad y comencemos a dialogar a partir del 2 de octubre", ha pedido.

"EL ERROR" DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

No obstante, también ha considerado que el Gobierno de España ha cometido "el error" de "abandonar a Cataluña, y ha abandonado, no solo a los independentistas, sino a muchos no independentistas que quieren encontrar un nuevo encaje de Cataluña en el conjunto de España".

"El PSOE no hará lo que nos hicieron cuando estábamos en el Gobierno a propósito de la aprobación del Estatuto catalán con los recursos en el Constitucional, y que nos llevó a esa sentencia que, probablemente, fue el punto de inicio de toda esta crisis", ha indicado.

Por eso, ha insistido en su propuesta de la reforma de la Constitución para que "la diversidad sea reconocida". En este sentido, ha señalado que la única victoria de Cataluña es el acuerdo, "y es ahí donde se va a poder encontrar al Partido Socialista, construyendo ese acuerdo para Cataluña".

Tras señalar que "ni España es Rajoy ni Cataluña es Puigdemont", ha señalado que "la política de bloques ha llevado a esta situación y bloquea la solución política". "Ni el problema de Cataluña es España ni el de España es Cataluña. El problema de ambos son sus malos gobernantes, los que dividen y fracturan para encontrar un puñado de votos", ha valorado.

A su juicio, en todo este tiempo han sobrado "reproches, desplantes, descalificaciones, silencios, y han faltado dialogo, empatía y también generosidad por parte de todos los actores".

Asimismo, se ha dirigido al PP para decirle que, "si la política consistiera solo en el ejercicio escrupuloso de la ley, en España gobernarían los jueces, y no es el caso". "Por supuesto que, sin ley, no hay salida, pero tampoco sin política la hay", ha matizado.

Pedro Sánchez ha insistido, además, en que el 2 de octubre tiene que ser una jornada de reflexión, "pero también una apelación al sentido común". En esta línea, ha criticado que el Ejecutivo de Rajoy haya estado, en relación con Cataluña, "seis años cruzado de brazos, mientras ha crecido y crecido el independentismo". "Eso es de todo menos de sentido común", ha subrayado.

En su opinión, el actual "no es momento de siglas ni de ideologías ni de intereses". "Es momento de ser generosos, de anteponer la convivencia, de encontrar entre todos una solución que satisfaga al conjunto de la sociedad catalana", ha afirmado, para apuntar que eso es "oposición de Estado". "Nosotros estamos con el Estado a pesar de este Gobierno", ha subrayado.

De este modo, ha remarcado que el PSOE "apoya al Estado", muchas veces en contra de los intereses del actual Gobierno, como cuando los socialistas denuncian "la instrumentalización de la Fiscalía, de los jueces o de RTVE".

"Por eso, hemos propuesto una comisión para el diálogo y evaluación del modelo territorial, para su modernización, para superar esa etapa de frentes que bloquea la situación política en Cataluña", ha detallado.

Asimismo, ha indicado que "no es casualidad" que el PSOE haya sido la única formación que ha gobernado en todas las comunidades, cuestión que ha atribuido al hecho de que "sabemos gobernar la diversidad de este país".

"Cuando dejamos el gobierno en 2011, el independentismo en Cataluña no superaba el 15%, mientras que hoy está por encima del 40%. En la cuestión territorial tenemos una diferencia profunda con la derecha española. La derecha pretende gobernar España con Cataluña dentro, pero sin escucharla", ha apuntado.

SOCIALISMO VASCO

Tras destacar que los socialistas vascos representan "al conjunto del socialismo español, el ser la patria sentimental de la socialdemocracia", Sánchez ha recordado también el "asesinato vil de compañeros" a manos de ETA.

"Habéis construido un país en el que las identidades antes se situaban en puntos extremos, excluyentes y habéis podido hacer identidades complementarias, nunca incompatibles", ha destacado, para añadir que "separatistas y separadores se retroalimentan y las víctimas son los ciudadanos de a pie".

Asimismo, ha subrayado que en los procesos electorales los socialistas compiten contra el "conservadurismo del PP o del PNV", pero el PSE-EE, luego, "ayuda, bien sea desde la oposición o desde el gobierno en favor de la cohesión social".