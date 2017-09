Sant Cugat pide a Fiscalía que la Policía Local deje de hacer funciones de policía judicial

En el documento ha señalado que son competencias que "no les corresponden" y que se trata de una irregularidad de la instrucción, remarcando que en una serie de acuerdos a nivel de estado en relación con estos cuerpos, se especificó que no actuarían de esta manera si no era en ocasiones muy concretas.

En este sentido, Conesa ha expresado su sorpresa por esta faceta que están desempeñando y ha recordado que su papel es de "garantizar el orden público", así como la seguridad ciudadana.