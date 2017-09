Santamaría dice al PdeCAT que "están a tiempo" de volver a la ley en vez de "imponer" su "fiesta"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este miércoles a los diputados del PDeCAT con escaño en el Congreso que "están a tiempo" de rectificar y volver a la ley ante el referéndum del próximo domingo. Además, ha criticado que se "desprecie la voz de los que no comulgan con la independencia" y ha recalcado que "el pensamiento único no existe por mucho que lo quieran imponer" con su "fiesta" del domingo.

"Están a tiempo, reflexionen, recapaciten, regresen a la ley y la democracia, a su trayectoria de liberal y democrática", ha asegurado al portavoz en el Congreso de la antigua Convergencia, Carles Campuzano, quien ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de estar "abusando del poder" y tratarles como "delincuentes". Es más, ha dicho que el Ejecutivo del PP está "liquidando el autogobierno de Cataluña" y "sin ningún tipo de cobertura legal", "humillando" a sus instituciones.

Tras asegurar que el PP es el "principal responsable político" de lo que está sucediendo en Cataluña por su "incompetencia, negligencia y nula sensibilidad", el diputado del PDeCAT ha pedido a la vicepresidenta que se les deje votar y ha apelado al PSOE para que les acompañe en la "defensa de la democracia y las libertades". "Sepan que todos pasaremos", ha dicho, para añadir después: "¡No nos van a arrodillar, no nos van a humillar!"

SANTAMARÍA: LLEVAR EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN AL CONGRESO

Sáenz de Santamaría ha recriminado a Campuzano que suba a la tribuna del Pleno a hablar en nombre de todos los catalanes, "despreciando la voz de los que no comulgan ni con la independencia, ni con la secesión, ni con la fractura ni con la división". "El pensamiento único no existe por mucho que ustedes lo quieran imponer con el referéndum", ha exclamado, para añadir que "votar es democrático cuando uno vota y no limita los derechos de los demás".

La vicepresidenta ha recordado a la antigua Convergencia que el Tribunal Constitucional, máximo interprete de la Constitución, ha dicho que el referéndum es "ilegal e inconstitucional" y ha criticado que los independentistas quieran que el Gobierno incumpla la ley y permita el referéndum. "Ni está en nuestra mano ni en nuestra voluntad, ni es legítimo ni es democrático y, por tanto, no es posible", ha apostillado.

En este sentido, ha afirmado que si quieren que Cataluña sea un Estado independiente, pueden llevar una reforma de la Constitución al Congreso, "convenzan a la gente" y luego someterlo a consulta de los españoles. "Así es como se hacen las cosas desde el 78, cuando dejamos de ser dictadura y decidimos gobernarnos por métodos democráticos", ha manifestado, para añadir que ellos mismos están "humillando" a sus propias instituciones de autogobierno en todo este proceso.

CAMPUZANO PIDE A RAJOY PONERSE DE UNA VEZ A DIALOGAR

Campuzano, que ha defendido la necesidad de que el PP se ponga "de una vez a dialogar", ha acusado al Gobierno del PP de ejercer "una política de represión" en Cataluña y de provocar un "choque de trenes" por su "incompetencia". Además, ha subrayado que su gestión no logró el aval del Congreso hace una semana -en alusión a la iniciativa que presentó Ciudadanos para apoyar la estrategia del Gobierno y que no respaldó el Grupo Socialista--.

A su entender, el Gobierno del PP pretende "asustar a la ciudadanía" y "humillar" a sus instituciones de autogobierno, pero "ese esfuerzo está siendo inútil" porque han perdido "la batalla de la razón" y los ciudadanos se han "puesto en pie". "Tratan a Cataluña como si fuera una tierra ajena, se comportan ya como si fuera un país independiente", ha dicho.

Tras señalar que el PP hace mucho años que renunció a tener un proyecto político para Cataluña, ha afirmado que ahora, de nuevo, "la gran maquinaria" que les hace "fuertes" es la "capacidad que tiene el Gobierno de PP de dar razones a más gente para apuntarse a la causa de la independencia". "Deje que los ciudadanos puedan el 1 de octubre ejercer su derecho a decidir", ha solicitado, para añadir que es una "causa justa", la "causa de la libertad" que ha "movido siempre al mundo".

CONDENA DEL GRITO '¡A POR ELLOS!'

Durante el debate, Campuzano ha acusado al Gobierno del PP de estar "vulnerando los derechos fundamentales" de los ciudadanos y de promover una "respuesta penal absolutamente desproporcionada" ante una crisis "política". También ha censurado el "masivo" despliegue de Policía y Guardia Civil en Cataluña que son "jaleados" al grito de '¡A por ellos! Con "un discurso del odio" hacia "la ciudadanía de Cataluña" que, a su juicio, debe ser condenado.

Ante estas afirmaciones, Sáenz de Santamaría ha dicho que ella siempre ha condenado las manifestaciones de odio "vengan de quien vengan". Eso sí, ha dicho que a ella también le gustaría que el PDeCAT condenara la "cartelería" de la CUP en la que se "señala" a los concejales de PP, PSOE y Ciudadanos como "en los tiempos del viejo oeste".