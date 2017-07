Zapatero asegura que no ofreció a Leopoldo López su libertad a cambio de apoyar la Asamblea Constituyente de Maduro

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha tachado este lunes de "absolutamente falso" que él llevase al opositor venezolano Leopoldo López, que lleva más de tres años en prisión, una oferta de libertad a cambio de su aceptación de la Asamblea Constituyente que ha convocado el presidente Nicolás Maduro.

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Zapatero ha dicho que su mediación en Venezuela "es una de las tareas más difíciles" con las que se ha enfrentado en su vida pero no ha dado detalles argumentando que debe ser prudente y discreto.

La labor de Zapatero está siendo muy criticada actualmente por los opositores a Maduro, y él ha señalado que "una de las paradojas" es que fue reclamado precisamente por la oposición. Además, ha remarcado que también tiene contacto con ellos --"¿quién puede pensar que yo estaría en esto si no tengo contactos con la oposición?", se ha preguntado-- de manera habitual, también con la esposa de López, Lilian Tintori. Y ha tachado de "insólito" que se le acuse de tener intereses económicos en esta tarea.

Zapatero ha señalado que su labor consiste en intentad que "dos bloques enfrentados antagónicamente hace dos décadas" y que ahora viven uno de los momentos más duros "puedan abrir un espacio de concertación, de salida pacífica y democrática".

Además, ha asegurado que, pese a lo difícil de la situación actual, él, que conoce la "sensibilidad y la actitud de gobierno y oposición", no cree que el país se encamine a una guerra civil.

NO LO HABLA "A FONDO" CON GONZÁLEZ PORQUE NO ESTÁN DE ACUERDO

Zapatero ha reconocido que no ha hablado "a fondo" de la situación del país con el expresidente y ex líder socialista Felipe González, porque los dos están "en posiciones distintas". "Yo trato de que no pase lo que Felipe dice que puede pasar --ha resumido--, trato de que las visiones no sean antagónicas y fanáticas y lleve a ese drama que sería sin duda para Venezuela".

Según ha dicho, la última vez que habló --brevemente-- con González sobre Venezuela fue el día que se presentó la Fundación Luzón, es decir, el pasado 13 de marzo.

En cambio, Zapatero ha agradecido al Gobierno el apoyo que están dando a su trabajo y también su discreción, porque así deben tratarse "la mayoría" de las cosas que hace allí para poder tener "algún resultado".

Según ha dicho, el Gobierno español no solo está informado de todo lo que hace, sino que es "testigo directo" porque la mayor parte de su actividad la hace en la residencia de la Embajada de España, de manera que "tiene toda la información".