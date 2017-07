Las disputas por la tierra, foco permanente de conflicto en Vietnam

Pese a su afán por controlar la disidencia, el Partido Comunista de Vietnam no ha conseguido evitar las confrontaciones entre los vecinos y las autoridades en los conflictos por las expropiaciones forzosas en zonas rurales.

Según el profesor Phan Xuan Son, de la Academia de Ciencias Políticas de Ho Chi Minh, el 70 por ciento de los puntos de conflicto en Vietnam en los últimos veinte años ha estado causado por disputas por la tierra.

Uno de los últimos casos ocurrió en abril en My Duc, en las afueras de Hanoi, cuando un grupo de vecinos se amotinaron y tomaron como rehenes a 38 policías en protesta por la expropiación de unas tierras en favor de la compañía de comunicaciones Viettel.

El enfrentamiento, el más importante de los últimos años, se había larvado durante meses y estalló cuando la Policía arrestó con violencia a un anciano elegido para representarles.

Durante una semana se atrincheraron en su vecindario, protegidos por barricadas que habían formado con troncos y piedras, hasta que llegaron a un acuerdo con las autoridades, que prometieron revisar el caso y no tomar represalias.

Aunque inicialmente los medios de comunicación, férreamente controlados por las autoridades, ocultaron la disputa, la propagación de imágenes y vídeos por las redes sociales les obligó a informar, lo que reveló la dificultad del régimen comunista para resolver este tipo de conflictos.

El fuerte crecimiento económico de los últimos veinte años ha tenido a menudo su reverso en los campesinos obligados a ceder sus tierras a un precio muy inferior al del mercado para dejar paso a infraestructuras, nuevas viviendas y complejos industriales.

"Algunos funcionarios o gobernantes locales han sacado provecho de sus posiciones (...) Algunos han expropiado tierras para venderlas o usarlas como sobornos", afirma Xuan Son en un artículo de la revista Political Theory.

En una encuesta realizada en 2015 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo el 25 por ciento de los ciudadanos entrevistados decían estar preocupados por estas disputas de tierra y el 50 por ciento aseguraba que no se hace nada para resolverlos.

Antes del de My Duc, uno de los incidentes más notorios ocurrió en 2012, cuando un hombre se valió de armas de fabricación casera para defenderse de los policías que querían desalojarle.

El pasado año el monje budista Thich Khong Tanh tuvo que abandonar su pagoda en las afueras de Ho Chi Minh (antigua Saigón) tras años de resistencia y vio como era demolida para dejar el campo libre a un nuevo distrito financiero.

El Gobierno trató de mejorar la situación en 2014 con una ley que exige más transparencia a las autoridades e intenta acercar las compensaciones al precio de mercado, pero los expertos coinciden en que no se ataja el origen de todos los problemas: en la República Socialista de Vietnam, el Estado es propietario de la tierra.

El profesor Xuan critica que "en muchos casos el Estado es utilizado como fuente de apoyo incondicional a los inversores".

Estos conflictos no son nuevos en Vietnam pero sí que lo es desde hace unos años su repercusión social.

El Estado sigue controlando los medios de comunicación tradicionales pero es incapaz de contener el flujo de información en las redes sociales en el país, donde más de 30 millones de vietnamitas dispone de una cuenta en Facebook.

El analista Toan Le destacó en el portal The Diplomat que en el conflicto de My Duc la presión de las redes sociales obligó a la prensa estatal a informar, y forzó a las autoridades a tener una actitud condescendiente y a prometer que no tomarían represalias contra los amotinados.

Sin embargo, las expectativas que esta promesa suscitó entre algunos activistas se apagaron el 12 de junio cuando el Gobierno anunció la apertura de una investigación criminal contra los amotinados. Eric San Juan