Una empleada de Correa pidió ayuda a Granados para destapar la Gürtel

"Le escribo a usted porque están engañando a su partido y debe saberlo". Una trabajadora de Francisco Correa, que había abandonado su empresa, alertó con esas palabras a Francisco Granados sobre cómo actuaba la Gürtel. Su intención era que exsecretario general del PP de Madrid, ahora en la cárcel de Estremera por su implicación en el caso Púnica, usase su poder dentro del partido para destapar las prácticas corruptas de una trama que tardaría en saltar a los titulares.

La carta, adelantada por ABC y a la que ha tenido acceso eldiario.es, la encontraron los agentes de la Guardia Civil en el registro de la casa de Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP de Madrid. Los investigadores de Púnica sospechan que él y Granados se ocuparon de canalizar las donaciones ilegales que iban destinadas a nutrir la caja B del partido. A Granados le detuvieron en 2014 y desde entonces está en prisión, pero unos años antes alguien confió en él para que le ayudase a destapar el que más tarde se convertiría en el mayor caso de corrupción del PP.

Quien escribe la carta se define como exempleada del grupo FCS (las iniciales de Francisco Correa Sánchez), la empresa matriz de las compañías de Gürtel. Añade que es afiliada al PP y advierte a Granados de que quiere mantener su anonimato porque va a hablarle de "gente peligrosa" que ha hecho negocios gracias a los "contratos millonarios" que les adjudican los ayuntamientos del PP.

La autora de la carta se refiere constantemente a un información aparecida en la revista Interviú en el año 2005, que molestó a Correa y sus socios. Se trata del reportaje titulado "Las amistades peligrosas de Alejandro Agag", en la que se hablaba por primera vez de "el cabecilla de clan Agag" -como definía a Correa- y de su empresa FCS. Se centraba, sobre todo, en el escándalo de las parcelas de Majadahonda, que supuso la dimisión del alcalde del PP Guillermo Ortega tras la intervención de Esperanza Aguirre, Francisco Granados y Ricardo Romero de Tejada.

Correa y Crespo iban a "joder bien al PP"

La intervención de Aguirre frenó el negocio para la Gürtel -ella dice que destapó la trama, pero Correa asegura que lo hizo porque quería más rentabilidad por los terrenos- y eso molestó a los cabecillas. Según la autora de la carta, Correa y Pablo Crespo prometieron vengarse y presumieron en presencia de sus empleados que iban a "joder bien al PP" y a "follarse a Esperanza Aguirre" con facturas de la campaña de 2003. Se referían al pago en negro de actos del partido a través de Fundescam.

La trabajadora advierte a Granados de que también van a ir contra él: "Dicen que a usted le ha puesto Ricardo Romero de Tejada y que usted 'es un golfo igual que ricardito'. Dicen que usted ' se ha puesto las botas con el Metro'". Correa, según esta trabajadora, también presumía de que "se iba a llevar por delante a Ricardito, a la hijadeputa de Esperancita y si se descuidaban, hasta a Marianito".

Tras es escándalo de las parcelas, Ortega fundó un nuevo partido llamado Corporación Majadahonda que, con el apoyo de Correa, buscaba recuperar ese ayuntamiento para que la Gürtel siguiese haciendo negocios. Así lo advierte la autora de la misiva a Granados. "Todos decían que 'iban a meter en la cárcel a Ricardo, a Narciso de Foxá -sucesor de Ortega- y a Esperanza' y que 'iban a controlar el Ayuntamiento de Majadahonda'. Hablaban de quitarle las parcelas a Narciso y a Paquito Granados", recoge el documento.

La autora de la advertencia a Granados le traslada el enfado que provocó en sus jefes la publicación del reportaje de Interviú en 2005. Correa, que cuando se escribió la carta todavía no había sido todavía detenido, culpa a Granados de esa información por sus relaciones con el entonces director de la revista, Manuel Cerdán.

"Me voy de este puto país"

Sin embargo, el cabecilla de la trama no estaba preocupado entonces por que saliese a la luz su entramado de empresas y sus negocios ilícitos. "No pueden sacar más porque el resto está todo oculto y bien guardadito. Si tiran del hilo solo pueden llegar a Londres y como mucho a un fraude fiscal. Lo tengo todo fuera y si la cosa se pone mal me voy de este puto país y solucionado", afirmó Correa según el testimonio de su extrabajadora.

Quien escribió la carta se ofreció a Granados para darle información sobre la maraña de empresas de la Gürtel, que aún tardaría un tiempo en ser descubierta. "Sé las empresas que ocultan miles de millones, dónde están y a quienes pusieron como los nuevos hombres de paja", afirma. Añade que se han quitado de en medio a Luis de Miguel Pérez, el abogado que creó el entramado financiero, porque temían que les diese problemas: "Este gordo nos va a buscar la ruina, todo está a su nombre".

"Supongo que a usted y al PP le interesa saber dónde se han llevado todo el dinero de que ganan de sus ayuntamientos y lo que siguen ganando gracias a las supuestas empresas independientes". La trabajadora se refería a las compañías dirigidas por Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ e Isabel Jordán, que seguían haciendo negocios, sobre todo en Valencia. Ofreció a Granados poner un anuncio por palabras en El Mundo con un mensaje pactado para ponerse en contacto.

"Esto lo hago para que ustedes limpien a esta gentuza y que de una vez por todas termine el Sr. Correa de engañar e insultar a todos (…) No quiero que esto sea papel mojado", escribió para pedir a Granados una ayuda que nunca llegó.