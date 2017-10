El portavoz de Catalunya Sí Que es Pot en el Parlament, Joan Coscubiela (Barcelona, 1954) responde por teléfono a eldiario.es tras la proclamación de la independencia y el anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que las elecciones autonómicas serán el 21 de diciembre, con el Gover cesado desde este mismo viernes.

El Parlament ha votado una declaración unilateral de independencia. ¿Es Catalunya una República independiente?

Por supuesto que no. Para eso no hace falta solo una ley que además está en absoluta precariedad. Hace falta tener la fuerza para imponerla. El derecho es ley y fuerza para imponerse.

¿Se podía haber evitado esta declaración unilateral de independencia?

Se debería haber evitado. No tiene legitimidad democrática y no tiene legalidad. No tiene legitimidad porque el 1-O hubo un importante proceso de movilización pero desde ningún punto de vista fue un referéndum. Y no tiene legalidad porque se basa en unas supuestas leyes que no están vigentes por mucho que se insista en lo contrario.

Pero lo que es más importante para mí. Esa falta de legitimidad y de legalidad expresan una falta de soporte social. Más de la mitad de la ciudadanía de Catalunya, tirando por lo corto, no está por este planteamiento. Y la independencia requiere unos consensos mucho más amplios.

Ustedes se oponen a la independencia y a la aplicación del artículo 155. ¿Cuál era entonces la alternativa llegados al punto en que el Parlament ha votado esa DUI?

Hasta ayer la alternativa era muy clara, que no hubiera declaración de independencia, que no hubiera 155 y que se convocaran las elecciones anticipadas. El objetivo era destensionar la situación, ganar tiempo, coger aire y dar una oportunidad a un diálogo posterior. Eso era hasta hoy, que evidentemente la situación es distinta. Ahora todos los esfuerzos que hemos hecho para intentar el diálogo hasta el último suspiro los vamos a poner para evitar que tanto la declaración de independencia como la aplicación del 155 nos lleve a una situación de tensión social que pueda llegar a fracturar la sociedad catalana.

Esa tensión social que menciona, ¿puede convertirse en un conflicto social que vaya más allá de un cruce de discursos?

Eso está ocurriendo. Solo hay que formar parte de un grupo de amigos, de una entidad, de una asociación o tener familia. Y no se trata solo de debates fuertes. Hay situaciones de conflicto. Yo cuando voy por la calle andando la gente me para y están profundamente preocupada.

Esa posición intermedia que ustedes mantienen. ¿Es mayoritaria en la sociedad catalana?

Existe una posición absolutamente mayoritaria que, sea cual sea su opinión sobre la forma de Estado que tiene que adoptar Catalunya, está claramente apostando por el diálogo. Es una posición mayoritaria que no ha tenido mecanismos para vehiculizarse y ha sido aplastada por la beligerancia de los hooligans respectivos.

Decía que la convocatoria de elecciones podría haber sido la solución para no aplicar el 155 y que su papel hoy es evitar que suba esa tensión social. ¿Cómo se evita? ¿Qué se puede hacer cuando la DUI y el 155 ya están aprobados?

En primer lugar hay que trabajar para que nadie en Catalunya crea que puede imponer su vocación de independencia al resto de la ciudadanía. En segundo lugar, trabajar para impedir que el 155 se aplique y, si se aplica, que se haga en términos que no contribuyan a tensar más aún la tensión social y el conflicto político.

Mariano Rajoy se ha dado un plazo máximo de seis meses de intervención de Catalunya. ¿Tienen información o indicios de que realmente el Gobierno mantendrá su intención de no superar esos seis meses? ¿Temen que se pueda prolongar la intervención?

El problema es que la autorización del Senado no tiene un plazo fijo. Al 155 se sabe cómo se entra pero no cómo se sale. Y yo intuyo que se va a salir mucho peor de lo que se entra. Para nosotros el 155 está injustificado dure lo que dure, pero si se instala y se cronifica mucho más. Este ha sido uno de los argumentos que hemos utilizado nosotros frente a los compañeros que defienden la vía de la independencia para poner de manifiesto que intentando conseguir más soberanía lo que han provocado es una pérdida del autogobierno en Catalunya que puede cronificarse. La pérdida de autogobierno puede ser profunda e intensa y puede llegar a ser estructural. Batallaremos al máximo para que no sea así. Cuanto antes salgamos del 155 menor va a ser el riesgo de fractura social y de instalarse y menor va a ser el riesgo de instalarse en esa pérdida de autogobierno. Eso es lo que deberían haber entendido quienes han hecho una fuga hacia adelante.

El Gobierno de Rajoy ha convocado elecciones para el 21 de diciembre, ¿cómo las afrontará Catalunya en Comú? ¿Se presentarán?

Eso lo tendrán que decidir los órganos de Catalunya en Comú. Pero nuestra cultura es no abandonar nunca ninguna trinchera.

Durante la votación ha habido una discrepancia en el grupo. La mayoría de los diputados han mostrado la papeleta para demostrar que el voto era 'no'. Tres no lo han hecho. ¿Ustedes saben lo que han votado? ¿Les han enseñado la papeleta?

No pienso entrar en esa cuestión. Nosotros habíamos acordado en el grupo no estar de acuerdo con la votación secreta y expresarlo gráficamente dejando claro el sentido de nuestro voto. Fundamentalmente porque entendemos que lo que se está votando eran de una trascendencia, una importancia y unas consecuencias brutales para 7,5 millones de personas y que no es posible no asumir la responsabilidad de tus actos.

Y me refiero a la responsabilidad política, no a otra. Quiero dejar bien claro que no es verdad que de la votación se desprendan responsabilidades penales. Existe una protección constitucional en el artículo 71 que es la inviolabilidad y la inmunidad de los parlamentarios que protege entre otras cosas cualquier opinión y voto que se produzca en el ámbito del Parlamento. Una protección que está tutelada por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.