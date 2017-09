El juez interroga hoy a la 'mano derecha' del ex DAO Eugenio Pino sobre el pendrive de los Pujol

La justicia trata de dilucidar la procedencia y custodia de un pendrive por el que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata dedujo testimonio a Eugenio Pino, el que fuera máximo jefe operativo de la Policía Nacional durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior.

El pasado miércoles Pino declaró en Plaza de Castilla como investigado por los delitos de prevaricación, fraude procesal y falso testimonio. El ex DAO aseguró que ni él ni nadie de su equipo, incluido Díaz Sevillano, sabe "nada de nada" sobre un pendrive que, según él, llegó a la Policía a través del entonces jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas.

Ante el juez Pérez lamentó que se le relacionara con una memoria usb incluida en la investigación de la Policía dentro del 'caso Pujol'. "Lo que quieren los Pujol es anular la causa", señaló a preguntas de los periodistas.

Fuentes jurídicas precisaron que Pino, que se jubiló de la Policía Nacional en junio de 2016, contestó al amplio interrogatorio del juez Juan Javier Pérez y del representante del Ministerio Público remitiéndose a su declaración en febrero en la Audiencia Nacional.

Según su versión ante el juez de Plaza de Castilla, Martín Blas le dijo que la memoria usb incluía información de la agencia Método 3, sin aclararle si procedía de registros judiciales, aunque él no pudo ver su contenido porque estaba encriptado. Tampoco le dio ninguna orden al respecto a su subordinado Bonifacio Díaz Sevillano.

VILLAREJO OFRECIÓ ESA INFORMACIÓN

Eugenio Pino también desveló que el excomisario José Manuel Villarejo, que mantiene una fuerte controversia con Martín Blas en la conocida como 'guerra de comisarios', le ofreció esa misma información a cambio de 500.000 euros. El ofrecimiento lo descartó, según su testimonio ante el juez, al entender que esas mismas pruebas las había obtenido a través del entonces jefe de Asuntos Internos.

Al deducir testimonio, el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata consideró probado que los documentos fueron entregados "siguiendo instrucciones de Pino" a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por la mediación de Bonifacio Díaz Sevillano, persona vinculada a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional.

Además de enviar esta causa al juzgado madrileño, De la Mata archivó la pieza separada relativa a esta memoria extraíble al considerar que no se había podido acreditar ni el origen ni la ubicación de los documentos, ni "quién los obtuvo y cómo", y tampoco "la cadena de custodia de los mismos". También pidió al Ministerio del Interior que estudiara desposeer a Pino de sus condecoraciones.

El juez de Plaza de Castilla ha retomado estas pesquisas este miércoles, interesándose por la cadena de custodia de unas pruebas que fueron apartadas del sumario para no contaminar la causa del 'caso Pujol', que sigue su instrucción en la Audiencia Nacional. Según las citadas fuentes, Eugenio Pino ha reiterado que ni él ni nadie de su equipo más directo custodiaron o manipularon ese dispositivo usb.

DECLARACIONES DE FEBRERO

El pasado mes de febrero, Eugenio Pino y Marcelino Martín Blas mantuvieron ante De la Mata sus versiones enfrentadas sobre el origen del pendrive. El ex DAO relató que fue a finales de 2012 o principios de 2013 cuando Martín Blas le entregó este dispositivo encriptado al que no pudo acceder, sin saber nunca más de este dispositivo de memoria.

"Di por hecho que era Método 3 porque Marcelino se encargaba de Método 3, pero no me dijo nada", advirtió tras las reiteradas preguntas del juez De la Mata, según los audios de aquel interrogatorio. "No lo puedo decir al 100%, sólo me da un pendrive. Entiendo, por mi imaginación poderosa como policía, que es Método 3. Ahora, si me pregunta si lo juro ante la Biblia, le diré que no lo sé", añadió Pino.

Martín Blas, por su parte, dijo al juez De la Mata que no entregó un pendrive ni "nada" de Método 3 a su entonces superior Eugenio Pino. Según su versión, en julio de 2016 fue citado a una reunión en la que alertó al entonces responsable de la UDEF, José Manuel García Catalán, sobre esta cuestión. "Dirán lo que quieran pero es que no hay, no existe; no seáis tontos, no existe", aseguró Martín Blas en aquella cita a la que asistió a pesar de que ya no era jefe de Asuntos Internos, pues había sido cesado el 26 de marzo de 2015 por orden directa de Pino.