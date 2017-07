El presidente de la comisión sobre el PP defiende la "utilidad" de la investigación ante las quejas de los 'populares'

"El día que yo tenga claro que esta comisión no tiene utilidad presentaré mi dimisión y todavía no lo he hecho", ha subrayado Quevedo durante la comparecencia del extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís y en respuesta al 'popular' Fernando Molinero.

También ha tenido que tomar la palabra para replicar al PP, en este caso al diputado Eloy Suárez, mientras daba explicaciones el extesorero 'popular' Rosendo Naseiro, para recalcar que la comisión de investigación se acordó crear "por unanimidad", es decir, con el apoyo del PP.