Las tropas turcas avanzan casi 8 kilómetros en el cantón kurdosirio de Afrín

Soldados turcos, junto a milicias aliadas del Ejército Libre de Siria (ELS), avanzaron casi ocho kilómetros en el cantón kurdosirio de Afrín y ya controlan once pueblos, informó hoy el rotativo Hürriyet.

La operación bautizada como "Rama de olivo" pretende expulsar a las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), la milicia kurdosiria que domina el enclave de Afrín, y establecer una zona de seguridad de 30 kilómetros de ancho desde la frontera turca.

Ankara considera a las YPG una organización terrorista y una mera filial del grupo armado activo en suelo turco Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

Carros de combate y tropas turcas cruzaron ayer la frontera y han establecido una base temporal en territorio sirio a medida que las tropas avanzan, informó la agencia semipública Anadolu.

Durante la jornada de ayer varios proyectiles lanzados desde Siria impactaron en las ciudades fronterizas de Reyhanli y Kilis, causando un muerto y 53 heridos.

El primer ministro turco, Binali Yildirim, declaró ayer a medios locales que uno de los objetivos de la operación es que unas 300.000 personas que huyeron de Afrín hacia Turquía puedan regresar a la zona.

"Puede haber nuevas olas migratorias hacia Turquía, pero no podemos acogerlos a todos, Turquía está llena. Por lo tanto queremos crear áreas de seguridad cerca de la frontera", dijo Yildirim.

Yildirim comentó que el Gobierno turco sigue en contacto con Moscú, tras coordinar con Rusia e Irán el uso del espacio aéreo sirio.

"No hay problema en el uso del espacio aéreo sirio. Lo coordinamos a través de Rusia", dijo el mandatario, que también admitió contactos con el régimen sirio de Bachar al Asad, que ayer denunció la "brutal agresión" de Turquía y acusó a Ankara de apoyar al "terrorismo".

Yildirim dijo que esos "contactos indirectos" no son fáciles, pero reconoció que "el régimen es parte de lo que ocurre. No podemos considerar que (ellos) no existen".

Por otro lado, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, advirtió ayer al Partido Democrático de los Pueblos (HDP), tercera fuerza en el Parlamento, de tendencia izquierdista y prokurda, que no iba a permitir ninguna protesta contra la ofensiva turca en Afrín.

Unos 12 manifestantes fueron detenidos ayer en Estambul y la Fiscalía turca ordenó el arresto de otras 21 personas por "propaganda terrorista" por sus publicaciones en redes sociales sobre la operación militar.