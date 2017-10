Álvaro de Marichalar dice que no fue detenido: "Me secuestraron presuntos delincuentes vestidos de Mozos"

Álvaro de Marichalar logró el jueves volver a ser noticia en Catalunya. El empresario y hermano de Jaime de Marichalar fue detenido delante del Palau de la Generalitat por los Mossos d'Esquadra por desobediencia y resistencia a la autoridad. Algo que él ha negado en su cuenta de Twitter: asegura que fue secuestrado por gente disfrazada de mosso.

NO he sido detenido por los Mozos; HE SIDO SECUESTRADO por un grupo de presuntos delincuentes ilegítimamente vestidos de Mozos de Escuadra.