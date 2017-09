Pérez-Reverte, contra Julian Assange por Catalunya: "Es usted un perfecto idiota"

El escritor y académico de la RAE Arturo Pérez-Reverte ha intercambiado una serie de duros mensajes en Twitter con Julian Assange a raíz de la defensa del fundador de Wikileaks del "derecho de autodeterminación de Catalunya".

En un primer mensaje, Assange escribió "España, esto no va a funcionar en Catalunya. Los catalanes tienen derecho a la autodeterminación. Las detenciones solo los unifican y les dan fuerza". El tuit iba acompañado de la imagen del hombre que se situó inmóvil frente a los tanques durante las protestas de la Plaza de Tiananmen (China) en 1989.

"La foto de los tanques muestra que, además de ser ignorante sobre España y de Catalunya, es usted un perfecto idiota, señor Assange", ha sido la respuesta de Reverte. Veinte minutos después, Assange replicaba: "Incluso sus insultos están plagiados de la pared del baño".

"No todos tenemos la experiencia de vivir en baños, embajadas y espacios cerrados como usted, señor Assange", contestó el académico de la RAE en alusión a los cinco años que lleva encerrado en la embajada de Ecuador en Londres. Es, de momento, el último de los mensajes intercambiados entre ambos.

