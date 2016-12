La Real Academia de la Historia y la de Jurisprudencia mantienen al rector Suárez como académico

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Fernando Suárez, del que se han publicado diez trabajos en los que copió y pegó textos de otros autores, es también académico en dos Reales Academias, subvencionadas ambas con dinero público.

La primera es la Real Academia de la Historia (RAH), una institución dirigida por Carmen Iglesias, historiadora, condesa a propuesta de Juan Carlos I y preceptora del entonces príncipe Felipe. Esta academia recibe 400.000 euros anuales, según los últimos presupuestos generales del Estado. Suárez aparece como "académico correspondiente" (no titular, sino colaborador), pese a que entre sus plagios está el que hizo a un director de esa misma institución, Antonio Rumeu de Armas, del que copia también erratas.

De la RAH también es miembro el padre del rector, Luis Suárez, catedrático y que, además de presidente de la asociación franquista Hermandad Valle de los Caídos, es conocido por ser autor de la entrada sobre Francisco Franco en el Diccionario Biográfico Español, donde describía al dictador como "inteligente" y "no totalitario ". Pertenece también a esta academia José Antonio Escudero, su "maestro y amigo" a la par que el presidente del tribunal que le habilitó para ser catedrático con un trabajo copiado.

Académico "por méritos"

Suárez hijo no es académico "de medalla" (el equivalente a los académicos que ocupan un sillón con letra de la Real Academia Española), sino que ha sido elegido por miembros de la RAH como "académico correspondiente", una especie de académico colaborador, representando a la provincia de Zamora. Ingresó en 2012.

Según el reglamento de la Academia, se elige a académicos como Suárez " por el mérito de sus trabajos en el ámbito de la Historia o por haber prestado algún señalado servicio que la Academia estime digno de reconocimiento".

De momento, según señalan fuentes de la RAH, "la Academia estudia el asunto" de los plagios, pero no ha tomado ninguna decisión.

No es la única prestigiosa institución que tiene a Suárez entre sus miembros. También la Real Academia de la Jurisprudencia ( subvencionada con 255.000 euros anuales), presidida por el maestro de Suárez, José Antonio Escudero, ha hecho al rector "académico correspondiente".

Como en el anterior caso, por "méritos". Según sus estatutos, lo ha conseguido tras "la verificación de los requisitos y la valoración de los méritos". Siguiendo la misma línea de la RAH, fuentes de la Academia de Jurisprudencia emplazan a su próxima reunión de enero el tratamiento o no del asunto. De momento, no se pronuncia ni se sabe si se va a pronunciar.

El rector no cobra directamente de estas academias por el puesto, que si bien no está remunerado económicamente sí otorga prestigio y currículum. Suárez s igue manteniendo que no plagió, como hizo en su primer comunicado, aunque no niega el copia y pega. Algunos miembros de su consejo de gobierno le han pedido que dimita, le han cesado como vocal de la CRUE y la Universidad de Barcelona le investiga por un plagio a un libro editado por el campus.

eldiario.es ha solicitado entrevistas con sendos directores de las academias que no han sido concedidas. Tampoco ninguna ha respondido a la pregunta de quién propuso a Fernando Suárez para los dos puestos. El Ministerio de Educación, responsable de las academias, no ha respondido sobre si va a tomar o no alguna medida.