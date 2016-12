El rector de la Universidad Rey Juan Carlos no dimite, adelanta las elecciones y valora presentarse

Un mes y 10 plagios después, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid niega los copia y pega, no dimite, niega que haya plagiado y convoca elecciones para rector, que estaban ya previstas para junio de 2017. Las adelantará unos meses. Fernando Suárez ha informado este martes a su Consejo de Gobierno de que el 10 de enero convoca el consejo extraordinario que aprobará esos comicios. Lo que no ha especificado es si se presentará o no, aunque un portavoz ha señalado que lo está valorando: " Pensará en vacaciones si se presenta o no".

La decana Mercedes del Hoyo explicaba a la puerta del Consejo que el rector ha tenido apoyo y aplausos durante todo el consejo de Gobierno. Suárez ha salido por otra parte y no ha hecho declaraciones. "La reunión ha sido tensa, pero ha habido muchas intervenciones que han elogiado al rector y se ha hablado de linchamiento mediático", ha dicho Hoyo, "muchos han considerado que es un buen rector y que la universidad ha mejorado mucho bajo su mandato". Ella asegura que ha pedido su dimisión, algo que también otro catedrático que no ha identificado.

Han sido las dos únicas voces críticas en la reunión, en la que han lamentado la "gestión que se ha hecho de esta crisis". "Es un comportamiento que no se puede dar en un rector. Por eso he suspendido yo a mis alumnos", ha explicado Del Hoyo, quien ha calificado que la conducta de Suárez de "reprobable". La decana también ha señalado a sus compañeros: "No entiendo que mis colegas que están aplicando ya el sistema antiplagio piense que no somos competentes para dirimir si se produce algo similar".

A partir del día 10 se pone en marcha la maquinaria para las elecciones, que se celebrarán según los plazos previstos a finales de febrero. Una hora después de hacerse pública la decisión, los estudiantes que estaban en el campus de Móstoles –donde se ubica el rectorado y ha tenido lugar la reunión– no tenían noticias del adelanto electoral. Desde el día 5 de diciembre no hay clases porque los estudiantes están en periodo de exámenes.

Una de las representantes de los alumnos y alumnas en el Consejo de Gobierno –hay cuatro– ha solicitado el cronograma de las sesiones de trabajo desarrolladas en la comisión que la universidad anunció que se abriría hace un mes para investigar los plagios. A día de hoy la institución se niega a aclarar si esos trabajos se llegaron a iniciar.

El primer plagio del rector se publicó el 16 de noviembre, hace más de un mes, y la víctima era el catedrático Miguel Ángel Aparicio. Suárez había tomado más de 50 páginas de un libro suyo y se las había firmado sin citarle. A partir de ahí, eldiario.es ha publicado otros nueve trabajos que en realidad son copia y pega de otros autores, incluido el que presentó para su prueba de catedrático.

El rector ha negado este martes de nuevo que haya plagiado, p ese a que pidió disculpas por estas "disfunciones" en un comunicado leído a su gobierno. Considera que ha hecho "las cosas bien" y dice que los tribunales han de decidir.

De este modo, Suárez sigue al cargo de esta universidad pública de Madrid, con un presupuesto de más de 120 millones que desembolsa la Comunidad. También sigue de director del prestigioso Anuario de la Historia del Derecho Español, editado por el Ministerio de Justicia, o como miembro de la Real Academia de la Historia y de la de Jurisprudencia.

Se mantiene además sin dar explicaciones fuera de la universidad. Él fue meridiano en su primer Consejo de Gobierno tras los plagios: " El rector solo se debe a su comunidad universitaria". Así lo ha demostrado tras rechazar acudir este miércoles a la Asamblea de Madrid, que le había invitado a la Comisión de Educación gracias a una iniciativa de Podemos apoyada por Ciudadanos y PSOE. Ha reiterado su postura al no hacer ninguna declaración ante los numerosos periodistas que esperaban a la puerta.

Esa "autonomía universitaria" también ha sido la aducida, por ejemplo, por el ministro Méndez de Vigo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que se han remitido a la anunciada comisión de investigación de los plagios de la URJC, de la que nada se ha sabido.

Pese a la presión de otras universidades, los medios – también extranjeros– la retirada de su artículo por parte de la Universidad de California, su cese en la Conferencia de Rectores y una demanda en ciernes, el rector continúa y puede ser candidato a los nuevas elecciones rectorales.

La presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, ha hecho unas declaraciones este martes en las que ha reiterado que el asunto "debe gestionarse por la propia universidad" y que apoya el adelanto electoral. "Me gustaría que se resuelva el asunto cuanto antes. Que sus órganos de gobierno aceleren lo antes posible una resolución, que son los que tienen que deben pronunciarse".