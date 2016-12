La Conferencia de Rectores condena el plagio y cesa al rector Suárez como vocal

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas ( CRUE), que aglutina a 76 rectores de universidades públicas y privadas, ha emitido un comunicado a propósito del caso de Fernando Suárez, rector de la universidad pública madrileña Rey Juan Carlos, tras una reunión de éste con el presidente de la CRUE.

La primera medida que ha trascendido es que Suárez deja su puesto en esta institución. Hasta ahora era también uno de los cuatro vocales en el Comité Permanente del organismo, que gestiona las decisiones de la Asamblea, y se ha tomado la decisión de cesarle en este puesto. El presidente de la CRUE, Segundo Píriz, y el rector Suárez han acordado esta salida, según la nota.

Esta mañana, su presidente Píriz condenaba el plagio e instaba a investigar el caso. El comunicado dice: "Ante la información publicada sobre el presunto plagio atribuido al rector de la Universidad Rey Juan Carlos, D. Fernando Suárez, el presidente de Crue, y el rector de dicha Universidad, con el acuerdo de todo el Comité Permanente, han decidido que el rector Suárez abandone la vocalía de este Comité para, de este modo, no perjudicar el prestigio de Crue Universidades Españolas. Crue Universidades Españolas rechaza plenamente el plagio en cualquier institución universitaria y científica, donde la generación de conocimiento es un valor que debe defenderse y garantizarse".

Desde que el pasado 16 de noviembre, cuando se publicó el primer plagio al catedrático de la Universidad de Barcelona Miguel Ángel Aparicio, eldiario.es, ha preguntado por la posición de los rectores sin obtener respuesta. Finalmente, y tras nueve plagios contrastados además de la medida de la Universidad de California de retirar un artículo plagiado por Suárez en una de sus publicaciones, la CRUE se ha pronunciado.

El pasado martes ya se pronunció el organismo homólogo en la Comunidad de Madrid, la Cruma, que aglutina las universidades madrileñas. En su texto, cinco de los seis rectores de universidades púbicas de Madrid, exceptuando a Suárez, condenaban la práctica del plagio y pedían que se denunciaran e investigaran los hechos. A día de hoy solo el rector tiene competencia para investigarse y de la comisión que anunció el 23 de noviembre la Rey Juan Carlos no se sabe nada.

La Comunidad de Madrid, y su presidenta, Cristina Cifuentes, ha rechazado investigar o implicarse aduciendo "autonomía universitaria", pese a que la Rey Juan Carlos recibe más de 120 millones de dinero público. La misma posición del Ministerio de Educación, que se desentiende.

La Asamblea de Madrid ha citado a Suárez el próximo miércoles 21 para que explique los plagios con la oposición del PP, que aduce que no este tema no es una prioridad. La invitación la ha cursado Podemos con el apoyo de PSOE y Ciudadanos. Debido a la mencionada autonomía universitaria que contempla la Ley General de Universidades, acudirá solo si quiere, ya que no está obligado.