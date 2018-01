Científicos chinos hallan el antídoto contra el veneno de ciempiés

Un equipo de investigadores del Instituto de Zoología de Kunming (sur de China) ha descubierto que la retigabina, un fármaco comúnmente utilizado para tratar la epilepsia, es un eficaz antídoto contra la dolorosa picadura de los ciempiés venenosos, informó la agencia oficial de noticias Xinhua.

En experimentos con ratones y macacos, los investigadores descubrieron que la retigabina puede combatir habituales efectos de este veneno como pueden ser fallos cardíacos, la misma epilepsia, o problemas respiratorios.

El equipo de científicos está dirigido por Yang Shilong, y ha publicado los resultados de sus investigaciones esta semana en la revista estadounidense "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Los ciempiés pueden acabar con su picadura con presas 15 veces mayores que ellos, mediante veneno que puede tardar sólo 30 segundos en tener efectos, y aunque los casos de muerte en humanos son raros, es una de las mordeduras de animales más dolorosas.

Hasta ahora no se habían encontrado tratamientos terapéuticos efectivos para este tipo de picaduras, que en algunas zonas tropicales son un problema de salud pública (según Yang, en el archipiélago estadounidense de Hawai 11 de cada 100 casos tratados en urgencias se deben a mordeduras de ciempiés).

La especie estudiada por el equipo, el ciempiés de cabeza roja (scolopendra subspinipes mutilans) es una de las más peligrosas, y en su picadura emite una toxina capaz de paralizar a la vez los sistemas respiratorio, muscular, nervioso y cardiovascular, unos efectos más dañinos que los venenos de muchas arañas o serpientes.