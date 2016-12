El PSOE responde al PP que mantiene "firme voluntad" de derogar reforma laboral

El PSOE mantiene su "firme voluntad" de derogar la reforma laboral del PP, por lo que ha rechazado la oferta del grupo mayoritario de negociar algún cambio en la norma, según ha explicado hoy el portavoz socialista de Empleo, Rafael Simancas.

"Si el PP quiere negociar el futuro de la reforma laboral con el PSOE tendrá que rectificar y respaldar" las iniciativas "que buscan derogar" los aspectos que generan más "pobreza y precariedad", tales como las condiciones para los subcontratados, los falsos autónomos o la preeminencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales, ha dicho Simancas en rueda de prensa en el Congreso.

Ha recalcado además que la idea del PP de entablar este diálogo en una subcomisión creada al efecto "no es válida", ya que su cupo está cubierto hasta septiembre de 2017 "y las derogaciones pendientes no pueden esperar hasta entonces", ha señalado.

Ayer el Partido Popular dijo que está dispuesto a negociar algún cambio en la reforma laboral mediante un mecanismo similar a la creación de una subcomisión en el Congreso que estudie este asunto, pero recalcó que no puede aceptar la derogación de una medida que ha dado sus frutos.

Por otro lado, en cuanto al código de buenas prácticas que quiere aprobar mañana el Gobierno para facilitar la reclamación a los bancos de clientes afectados por las cláusulas suelo, Simancas ha subrayado que el PSOE es partidario de que se pueda recuperar el dinero sin quitas ni demoras, y ha dicho que no ve "razonable" dejar la solución de este problema en la voluntariedad de los bancos.

Ha añadido que, aunque el PSOE "no está de acuerdo" con el planteamiento, en todo caso "hay contactos" entre la formación y el Ejecutivo sobre este asunto.

En este mismo sentido, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha explicado anteriormente que su grupo mantiene conversaciones con el Gobierno y con el Ministerio de Economía para tratar de "introducir alguna mejora" en el código.

Su propuesta es apostar por un mecanismo sin coste para el cliente, que evite entrar en una pelea judicial para reclamar las cantidades cobradas por las entidades que comercializaron hipotecas con cláusulas suelo.

Por otro lado, el socialista ha recordado que el Gobierno pretende aprobar una subida de las pensiones del 0,25 % en 2017, cuando la inflación prevista es del 1,2 o 1,5 %, lo que supondrá "una nueva pérdida de poder adquisitivo" para este colectivo de nueve millones de personas.

Además, ha reiterado que el PSOE no va a respaldar los presupuestos para 2017 porque aunque no los conozcan ya pueden hacer "previsiones sobre su contenido" y "no invitan al optimismo".