El Papa: "Hace falta coraje para casarse y hacerlo para toda la vida"

El Papa ha elogiado el sacramento del matrimonio y a las parejas que duran "toda la vida" al reconocer que hace falta "valentía" para casarse durante la audiencia general de este miércoles. "Yo a los recién casados, les llamo los valientes porque hace falta coraje para casarse y hacerlo para toda la vida", ha señalado.

Francisco pidió también a los fieles católicos de todo el mundo que tengan esperanza porque esta es capaz de sorprender y abrir horizontes, además de permitir "soñar lo inimaginable" y realizarlo.

No es la primera vez que el papa revoluciona el concepto de familia. Amoris Laetitia, la esperada exhortación del Papa Francisco tras el Sínodo de la Familia, abrió la puerta a la comunión en la Iglesia de los divorciados vueltos a casar, admitió las "bondades" de los matrimonios y uniones civiles frente al matrimonio "tradicional" y, sin dar recetas definitivas, advirtió a los rigoristas que no siempre hay una palabra cerrada para todo. "No todas las discusiones doctrinales, morales o pastorales deben ser resueltas con intervenciones magisteriales".

Recientemente ordenó la absolución del pecado del aborto y autorizó a todos los sacerdotes a absolverlo sin restricciones