Medio centenar de organizaciones feministas se unen en una red contra la gestación subrogada

Decenas de colectivos feministas han creado la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres en oposición a la gestación subrogada, que consideran una forma de "explotación reproductiva" para "el mercado de cuerpos de mujeres". Su objetivo es organizarse contra la regulación de esta práctica en España por la que apuestan algunos partidos y sobre la que existe un profundo debate social y político.

La plataforma, que ha sido presentada este lunes en Madrid y en la que se integran organizaciones como el Partido Feminista, la Federación de Mujeres Progresistas o la Plataforma 7N, identifica la gestación subrogada con una muestra del "neoliberalismo patriarcal" que abre "una nueva industria en la que comercializan con nuestra capacidad reproductiva y, por tanto, con nuestras vidas en beneficio de terceras personas".

Las integrantes de la red aseguran que se trata de un espacio abierto al que se pueden ir uniendo otros colectivos y activistas para "hacer frente a esta barbarie que avanza en contra de los derechos colectivos de las mujeres", explican en la página web que han lanzado. De hecho, su previsión es triplicar las adhesiones en las próximas dos semanas.

El objetivo es recabar el máximo apoyo posible para el próximo 6 de mayo, cuando se organiza en la capital la feria Surrofair, que tendrá lugar en el Hotel Meliá Avenida de América. El evento, organizado por la revista Babygest pone en contacto a clínicas y agencias de países en los que está regulada esta práctica con posibles clientes.

La Red Estatal contra el Alquiler de Vientres ya ha convocado para entonces una protesta contra la celebración de la feria porque "choca con la legalidad vigente y los derechos del niño", afirma sus convocantes. La plataforma recuerda que la gestación subrogada está prohibida en España en base a la Ley de Reproducción Humana Asistida, que establece que "la filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto" y declara "nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero".

Animan a la adopción

En la presentación de la red, Alicia Miyares, portavoz de No Somos Vasijas, uno de los colectivos que la integran, ha insistido en que se trata de una "práctica ilegal" y "no una técnica de reproducción asistida más". Además lo ha calificado de "absolutamente abusivo" y se ha mostrado contraria a compararlo "con la donación de óvulos como afirman sus defensores". "Aquí no se dona nada, una criatura no se dona. Hay límites éticos y jurídicos", ha concluido.

Al mismo tiempo la plataforma ha calificado de "mentira" y "tapadera" la opción de regular la gestación subrogada altruista, como proponen algunas formaciones políticas. "Lo que quieren es una ley, aunque sea restrictiva, para registrar a los niños nacidos en el extranjero", ha asegurado Miyares. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó hace unos meses que la regulación estaba "en la agenda" de su ministerio, pero en ningún caso "a cambio de un pago".

Por otro lado, la red apuesta por la adopción para aquellas personas que quieren tener hijos o hijas: "Mejor adopta", dice en su página web. " ¿Realmente es necesario recurrir a una práctica como el vientre de alquiler para ser padre/madre?", se preguntan.

El asunto de la gestación subrogada lleva tiempo siendo objeto de debate, que se ha intensificado en los últimos años y se reaviva cada vez que algún representante público se pronuncia o hay alguna decisión judicial sobre el tema. El pasado 20 de octubre el Tribunal Supremo reconoció el derecho de los padres por gestación subrogada a cobrar prestaciones por maternidad y paternidad. Un criterio que fue incorporado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social unos meses más tarde.