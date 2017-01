El virus del racismo y la xenofobia se instala en la Casa Blanca

ACLU, la organización norteamericana de derechos civiles, ha calificado las medidas de restricción de la inmigración decretadas por Donald Trump de "inmorales, ilegales y estúpidas". Para justificar lo primero, da el ejemplo del barco St. Louis que llegó al puerto de Miami en 1939 con 937 pasajeros, la mayoría judíos. Fue rechazado y obligado a volver a Europa. 254 de esos pasajeros perecieron en el Holocausto, muchos en los campos de concentración nazis.

La inmigración a EEUU estaba sujeta entonces a cuotas nacionales, y la de Alemania y Austria ya estaba cubierta cuando llegó el barco, que antes había intentado dejar su pasaje en Cuba. El Gobierno podría haber hecho una excepción unos meses antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, pero no lo hizo por el clima existente en la opinión pública contrario a la inmigración y por las alegaciones, no basadas en ningún hecho pero alentadas por algunos medios de comunicación, de que podían colarse espías alemanes infiltrados entre los solicitantes de asilo. Entonces y ahora, la gente era capaz de creer cualquier cosa para justificar ese rechazo.

Gallup, 1938: "Do you think the persecution of the Jews in Europe has been their own fault?" 65% of Americans say entirely or partially yes pic.twitter.com/Sx4WVKsKtw