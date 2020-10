Almeida espera "que se averigüe la verdad" sobre Fernández Díaz

Madrid, 30 oct (EFE).- El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este viernes que no le preocupan las acusaciones contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz que le implican en la trama Kitchen, y espera "que se averigüe la verdad" y se llegue "hasta el final".

Fernández Díaz niega que conociese la Kitchen y desvincula a Rajoy y a Cospedal

"Un procedimiento judicial nunca me preocupa (...) que se averigüe la verdad nunca me preocupa, y me parece que es lo que hay que hacer", ha declarado Martínez-Almeida durante una visita al distrito de Moncloa-Aravaca.

El ex número 2 de Interior Francisco Martínez ratificó ayer ante el juez que Fernández Díaz estaba al tanto de la operación Kitchen sobre el espionaje a Luis Bárcenas en 2013, pero matizó que desde su punto de vista todo era legal y que lo que se buscaba era localizar la fortuna oculta del extesorero del PP y a sus testaferros.

El exministro ha acudido a declarar este viernes como imputado en la pieza Kitchen, y ha negado que conociese la supuesta operación de espionaje a Bárcenas, al tiempo que ha asegurado que nunca recibió instrucción alguna del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ni de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

Martínez-Almeida ha señalado que él no va a "prejuzgar" lo que se resuelva por la Justicia y ha defendido que los políticos deben "interferir lo menos posible en los procedimientos judiciales" y evitar emitir su opinión "respecto del contenido de los mismos".