Igualdad Animal protesta en Cartagena por los terneros del barco Karim Allah

Cartagena (Murcia), 27 feb (EFE).- Una decena de activistas de la ONG fundación 'Igualdad Animal' se han concentrado este mediodía en el puerto de Cartagena (Murcia) para protestar por lo ocurrido estos días con el barco 'Karim Allah', atracado actualmente allí con 900 terneros que tendrán que ser sacrificados tras navegar dos meses por el Mediterráneo sin que ningún país permitiera el atraque al descubrir que estaban afectados de la enfermedad de "lengua azul".

La técnico de campaña de 'Igualdad Animal' Beatriz Medina encabezó esta protesta organizada por la coordinadora de los derechos de los animales de la Región, Amparo Marín, y una decena de voluntarios de Cartagena, quienes desplegaron pancartas y carteles alusivas al acto.

La diputada regional de Podemos María Marín participó también en el acto de protesta para solidarizarse con esta asociación animalista que expresó su repulsa por la situación que están viviendo mas de ochocientos terneros a bordo de un carguero, que han estado dando vueltas por el Mediterráneo mas de dos meses.

"Tenemos que respetar y mejorar los protocolos de sanidad animal de la Unión Europea y desde Podemos vamos a seguir empujando en ese sentido porque no puede ser que no se cumplan ni siquiera los mínimos estándares de sanidad animal y ya son muchos países en la UE que no se transporten animales vivos fuera de la Unión siempre que no se pueda seguir la trazabilidad", agregó Marín.

Por su parte, Amparo Marín criticó que las autoridades españolas no hagan un seguimiento desde origen a destino de los animales vivos que son transportados y que como se ha visto sufren en el viaje.

Beatriz Medina recordó que hace un año pasó algo parecido con un buque que transportaba corderos y entonces ya pidieron la prohibición del transporte de animales vivos fuera de la Unión por no respetar los convenios de bienestar animal, o se transportan a países en los que no se respetan estos convenios. Además se mostró preocupada por lo que pueda ocurrir en este momento "con la eutanasia" que se les practicará a los terneros del 'Karim Allah' que serán sacrificados.

Los activistas no se han manifestado en el puerto de Escombreras donde se encuentra este barco porque al mismo está prohibido el acceso, por lo que han hecho el acto en el puerto de Santa Lucía, más próximo al casco urbano de Cartagena. Según Medina, desconocen lo que está ocurriendo allí.