Piden a la RAE la inclusión en el diccionario del termino basuraleza

Madrid, 22 nov (EFE).- SEO/Birdlife y Ecoembes han pedido a la Real Academia Española (RAE) la inclusión en el diccionario del término basuraleza (abandono de residuos en la naturaleza) como forma de dar visibilidad y generar conocimiento frente a este problema ambiental.

Ambas entidades recuerdan, en vísperas de la celebración el martes 23 de noviembre del día de la palabra, que el término fue acuñado en 2018 en el marco del Proyecto Libera de lucha contra el abandono de residuos en el medio natural, como una alternativa al término "littering" .

Desde entonces, el termino ha tenido más de 1.300 menciones espontáneas por parte de terceros, ha traspasado fronteras y ha sido usado por grandes nombres del mundo de las letras y la comunicación, explican en un comunicado.

Además la palabra basuraleza esta teniendo un intenso uso en redes sociales como Twitter donde ha sido mencionada en más de 71.000 ocasiones o Instagram con 20.000 citas

Solo el pasado año 2020, el término tuvo 134.850.530 impresiones potenciales, detallan.

Si una realidad no tiene nombre, es como si no existiera y, por tanto, no se puede conocer, argumentan los impulsores de que se reconozca el termino basuraleza, una palabra "comprensible por la ciudadanía y que genera conciencia".

Por ello y bajo el lema “Recojamos basuraleza en el diccionario para sacarla de la naturaleza”, Libera ha creado una campaña para concienciar a todos los actores sociales y conseguir, entre todos, que la palabra sea incluida en el diccionario, señalan.