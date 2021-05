El Gobierno Vasco desarrollará un modelo penitenciario "totalmente respetuoso" con las víctimas

Reprocha a PP+Cs que use el "dolor" de los damnificados de ETA "en beneficio propio" y para cuestionar el traspaso de esta competencia

VITORIA, 14 (EUROPA PRESS)

La consejera vasca de Justicia, Beatriz Artolazabal, ha asegurado que el modelo penitenciario que se aplicará en Euskadi será "totalmente respetuoso" con la "dignidad y los derechos" de las víctimas, y ha lamentado que la coalición PP+Cs recurra a la "manipulación" para cuestionar la labor que vaya a realizar el Gobierno Vasco en este campo, utilizando "en beneficio propio" el "dolor" de los damnificados por el terrorismo de ETA.

Artolazabal ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a sendas preguntas de Elkarekin Podmos-IU y de PP+Cs sobre el modelo penitenciario que prevé aplicar el Ejecutivo autonómico una vez que asuma la competencia sobre la gestión de las prisiones ubicadas en la comunidad autónoma.

El traspaso de esta competencia, que aparece recogida en el Estatuto de Autonomía de Euskadi de 1979, fue acordado el pasado lunes por los gobiernos central y vasco, aunque la transferencia no se hará efectiva hasta el próximo 1 de octubre.

Este pasado martes, el Ejecutivo vasco remitió al Parlamento un documento que recoge las bases sobre las que se articulará dicho modelo, en el que se contempla el establecimiento de un régimen de semilibertad inicial para penas de hasta cinco años, se prevé la posibilidad de crear de módulos mixtos en los que puedan convivir ambos sexos, y se establece que el tratamiento de los presos de ETA será "sustancialmente idéntico" al que reciban el resto de los reclusos. El modelo incluye la resocialización de los presos y el respeto a las víctimas entre sus objetivos principales.

La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha aplaudido el enfoque "restaurativo" que el Ejecutivo prevé para el sistema de gestión de las prisiones, aunque ha advertido de que para que las "buenas intenciones" no se queden "en papel mojado" hay que adoptar medidas concretas.

"COMPETIR" CON EH BILDU

Por su parte, el parlamentario de PP+Cs Luis Gordillo ha acusado al Gobierno Vasco de hacer "trampas" a la hora de hablar sobre sus intenciones respecto al modelo penitenciarios. Además, ha afirmado que con esta transferencia, el Ejecutivo ha tratado de "apuntarse un tanto" en un momento político "de debilidad", y que lo que pretende es utilizar el tema de los presos para "competir" en esta materia con EH Bildu.

La consejera se ha mostrado muy crítica con la posición mantenida por PP+Cs respecto a la transferencia de esta competencia al País Vasco. De esa forma, ha reprochado a la coalición que realiza una interpretación" sesgada e interesada" del acuerdo para el traspaso, llegando incluso a "faltar a la verdad" para "hacer ruido" y para "soliviantar" a la opinión pública. "Qué pretenden con esas insidias continuas? ¿Amedrentar, condicionar?", ha preguntado.

Artolazabal ha explicado que el Gobierno Vasco trabajará para reducir las tasas de reincidencia y para aportar a los reclusos "nuevas oportunidades de integración". Todo ello, a través de un modelo "que piensa respetuosamente en las víctimas". "No puede ser de otra manera; las víctimas se sitúan en el epicentro de este modelo, que no perderá de vista sus necesidades y derechos", ha señalado.

La consejera ha afirmado que las víctimas "son y serán el centro" de la política de convivencia y derechos humanos del Gobierno Vasco, dado que la "deuda" contraída con ellas "está lejos de ser saldada todavía". En este sentido, y en referencia a los damnificados por el terrorismo, ha destacado que las víctimas "nos ha dado un ejemplo de resiliencia, generosidad y de una mirada al futuro sin odio ni venganza". "Las víctimas son, sin duda, un gran activo para la convivencia", ha manifestado.

"NO SON TÉRMINOS ANTAGÓNICOS"

Por todo ello, ha advertido a PP+Cs de que "víctimas y política penitenciaria no son términos antagónicos ni confrontados". Artolazabal ha añadido que la vía restaurativa "ofrece un camino a explorar", aunque siempre "desde el total respeto a la preservación de la dignidad y los derechos de las víctimas".

Artolazabal ha reprochado a PP+Cs que centren "toda su atención" en "cuatro decenas de encarcelados" --en referencia a los reclusos de ETA internados en cárceles vascas--, y ha subrayado que el Gobierno Vasco se dedica a pensar en el conjunto de presos que cumplen condena en Euskadi, que ha cifrado en un millar.

En esta línea, ha denunciado que PP+Cs no dediquen "ni una palabra" a los 960 presos condenados "por delitos no terroristas". "No parece que entren en sus prioridades", ha censurado Artolazabal, quien ha reprochado al Partido Popular y a Ciudadanos que recurran a "insinuaciones burdas" y actúen de forma "irresponsable".

La consejera ha acusado a la coalición de tratar de obtener "rédito político" de la situación "terrible" que han padecido los damnificados por el terrorismo, y ha reclamado a PP+Cs que se abstenga de darle "clases de moral, empatía y cercanía" hacia las víctimas ni de "lejanía y condena" a ETA. "A eso tampoco me van a ganar", ha advertido.

Artolazabal ha avisado de que PP+Cs "ni puede ni debe usar el dolor de miles de personas en beneficio propio", y ha reclamado a la coalición que no "cuestione" su "respeto" hacia las personas que han sufrido "el azote del terrorismo".

En su respuesta a Elkarrekin Podemos-IU, Artolazabal ha afirmado que la asunción de esta competencia es una "oportunidad" para mejorar la gestión de los centros penitenciarios. Además, ha reafirmado su apuesta por la vía de la resocialización de los reclusos.