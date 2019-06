Cuando una victoria te puede llevar a prisión

Pero muchas de las que lucharon por esa victoria no sabían el precio que tendrían que pagar por ello. Loujain al-Hathloul, Iman al-Nafjan, Aziza al-Yousef, Samar Badawi y Nassima al-Sada, entre otras, fueron detenidas el 15 de mayo de 2018, y desde marzo de 2019 están siendo juzgadas por su trabajo relacionado con la defensa de los derechos humanos.



Todas ellas fueron detenidas arbitrariamente y encarceladas en régimen de incomunicación, sin acceso a sus familias o representación legal. Más tarde se informó que sufrieron abusos sexuales, tortura y otras formas de malos tratos durante los interrogatorios. Cuando finalmente tuvieron acceso a sus familias, éstas denunciaron cómo sus seres queridos habían sido objeto de descargas eléctricas, flagelación y abuso sexual.

Samar Badawi, mujer del abogado y defensor, Waleed Abu al-Khair, con su hija, Joud Waleed Abu al-Khair/ Private