Pedro Sánchez arropa en Sevilla a Susana Díaz: "Sois el espejo en el que nos miramos los socialistas de España"

El presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha arropado este sábado en Sevilla a Susana Díaz, presidenta andaluza proclamada este sábado como candidata de los socialistas a la relección para las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre. Y lo ha hecho repasando algunos hitos de la Junta como el apoyo a la Dependencia o las matrículas gratuitas en la Universidad. “Susana, estoy contigo, estamos contigo, y tienes al PSOE detrás para revalidar la mayoría y que Andalucía siga avanzando en los próximo cuatro años. Sois el espejo en el que nos miramos los socialistas de España”. “Gracias, Pedro, por venir a hablar bien de Andalucía”, le ha respondido la dirigente andaluza, con varias referencias a los “insultos” a la comunidad autónoma y a las palabras esta semana de la exministra García Tejerina sobre los alumnos andaluces. “Cuando la gente nos vota, la gente no se equivoca, algo habremos hecho”, ha insistido Díaz.

Sánchez ha intervenido por primera vez en un Comité Director del PSOE-A, en Sevilla, donde el próximo viernes presidirá el Consejo de Ministros en la Delegación del Gobierno en Andalucía. Ante un salón abarrotado en el Hotel NH Collection de la capital hispalense, el presidente español ha defendido la gestión andaluza porque “la propuesta socialista tiene unas raíces muy profundas porque están incardinadas en Andalucía. Este es un pueblo que ama la igualdad”.

“Querida Susana, me tienes a mí, tienes a todo el gobierno y a todo el partido a tu lado, con generosidad, con cariño y con la fuerza para que vuelvas a ganar las elecciones en Andalucía”, ha comentado Sánchez, que ha hecho referencias al malogrado dirigente andaluz a Alfonso Perales, “quien tanto hizo por el socialismo y por Andalucía”, y ha aprovechado para señalar que Andalucía contará con “un plan especial de empleo en los próximos Presupuestos Generales del Estado” y que llevará “a todos los rincones de España” la medida impulsada desde la comunidad autónoma de la casi gratuidad de las matrículas universitarias.

Sánchez, durante su intervención, ha destacado recientes medidas aprobadas por el Congreso de los Diputados, como la derogación del impuesto al sol, el primer paso para que cien mil españoles con discapacidad intelectual puedan votar en las elecciones y el regreso de la filosofía como asignatura obligatoria en la educación secundaria, así como próximos hitos como la subida del salario mínimo interprofesional y revertir los copagos farmacéuticos.

Asimismo ha lanzado algunos mensajes a los partidos de la oposición. “Pierden el poder y pierden los papeles. No saben gobernar y no saben estar en la oposición. Que Pablo Caasado explique a los españoles qué valores comparten con la ultraderecha. Nosotros con rumbo fijo para continuar avanzando. Vetaban desde el gobierno, vetaban desde la oposición”.

"Insultar a Andalucía no es un regalo para el PSOE"

Susana Díaz, bastante emocionada al iniciar su discurso y “agradecida como siempre” al finalizarlo”, ha dicho: “Gracias Pedro por venir a hablar bien de Andalucía. Este acto es mucha más que una proclamación. Me siento a partir de ese momento compartiendo la ilusión y los anhelos de millones de andaluces. Aquí está la vida progresista que le cambia la vida a las personas”, ha enfatizado.

“Muchos ciudadanos nos ven con la ilusión de construir una Andalucía mejor”, ha dicho al defender el momento de la celebración de elecciones en este momento. “Andalucía necesita estabilidad. Bloqueo igual a retroceso. No podíamos tener una campaña de seis meses porque Andalucía no se lo merece. La oposición había decidido adelantar la campaña. Cuando Andalucía levanta la bandera verde y blanca de la igualdad lo hace por toda España”.

Al tiempo que Pablo Casado afeaba a Díaz que no aceptara críticas a la gestión socialista como si estuviera en la "Cuba castrista", ésta ha hecho varias referencias a los “insultos” a Andalucía. “Y han tocado a nuestros niños. He visto en los medios estos días que dicen que le están haciendo la campaña al PSOE. Nosotros no queremos esa campaña porque lo que es malo para Andalucía siempre será malo para el PSOE de Andalucía. Insultar a Andalucía no es un regalo para el PSOE de Andalucía. La derecha usa desde la ignorancia y la mala fe porque no se sienten parte del avance de Andalucía. Hoy es lo que es por el trabajo de los andaluces y no por el apoyo de la derecha”, defendiendo que ella apuesta por “defender a esta tierra dentro y fuera con lealtad y con firmeza”.

“Cuando la gente nos vota, la gente no se equivoca, algo habremos hecho. Cogimos el sendero de las políticas de izquierda auténtica, moderada, responsable comprometida y progresista. Otros optaron por denostar a la democracia y a las personas”, ha insistido en ese mensaje. ”Me presento con el proyecto con el que se identifica la mayoría de los andaluces. El PSOE tiene las mejores ideas para seguir construyendo una Andalucía de izquierdas. El mensaje de ideas positivas que flota por encima del ruido”.

La presidenta ha destacado medidas “aunque nos ataquen, aunque nos insulten. “Tenemos que explicar el proyecto moderno, sólido, de vanguardia. No nos quieren en el barrizal diciendo lo malo que es el otro. Llegamos a estas elecciones con los deberes hechos. Esa Andalucía que es récord de exportaciones, con el PIB más alto de la historia, que restituye derecho, que apoya a la Dependencia. Hemos cumplido la palabra. Que nadie os diga nunca más que aguantar los insultos va a en el sueldo”, ha dicho a los asistentes. Las patentes de nuestros chavales, que me oiga Tejerina, se están exportando a universidades y laboratorios de todo el mundo”.

“Algunos me dicen que estoy feliz. Claro. Mucha gente me pide que Andalucía siga avanzando. La gente tiene ganas, de verdad. Frente a la ilusión y las ganas vamos a tener a unos tíos cenizos, hablando de lo malo y de lo negro. El 3 de diciembre cogerán las maletas y se marcharán a Madrid y se las llevarán a sermonear. Y nosotros nos quedaremos aquí con la alegría con la Andalucía moderna que quiero. Me voy a dejar la piel. Inestabilidad y enfrentamiento. Siempre agradecida”, ha concluido.

“Tenemos la mejor candidata y el mejor aval: el trabajo bien hecho. Lo estamos empezando a ver a nivel nacional. Las cosas se pueden hacer de otra manera”, ha dicho Micaela Navarro, presidenta del PSOE de Andalucía, presentadora del acto.

“Estamos ante una nueva ocasión para poder seguir trabajando por Andalucía y por España. Siempre ha sido así”, ha comentado José Rodríguez de la Borbolla, expresidente andaluz y que este sábado ha ejercido de maestro de ceremonia como presidente de la mesa del Comité Director.

Calendario y listas

De acuerdo con las normas internas del PSOE-A, cuando se gobierna en la comunidad, para que finalmente se celebraran primarias para elegir al candidato a la Presidencia de la Junta tendría que solicitarlo al menos el 40 por ciento de la militancia o la mayoría del Comité Director, algo que no ha ocurrido.

Tras la proclamación de Susana Díaz como candidata a la reelección, el PSOE-A abordará el proceso para la elaboración de las ocho candidaturas al Parlamento andaluz. Así, desde el domingo y hasta el día 23 se desarrollarán las asambleas locales donde se propondrán los nombres para las candidaturas, que en algunos casos serán incluso "abiertas" si hay más nombres que los pertinentes puestos.

Del 24 al 26 de octubre, desde las ejecutivas provinciales se elaborarán las propuestas de candidaturas, que se remitirán a la Comisión Regional de Listas, y de ahí a la Comisión Ejecutiva Regional, mientras que las listas serán aprobadas el sábado 27 en una nueva reunión del Comité Director del PSOE-A.

Desde la dirección regional se ha puesto en valor este proceso de elaboración de candidaturas, que serán paritarias y 'cremallera', porque será la militancia la que tenga la potestad de proponer los nombres que las conformen, en aplicación de los estatutos del PSOE que salieron del 39 Congreso Federal de junio de 2017.

Según han informado a Europa Press fuentes socialistas, el PSOE-A renovará a tres de los ocho cabezas lista al Parlamento andaluz, los de Jaén, Málaga y Granada, con respecto a los comicios de marzo de 2015. Así, repetirán Susana Díaz por Sevilla; por Almería, José Luis Sánchez Teruel, secretario provincial del partido; por Cádiz, Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática; por Córdoba, Juan Pablo Durán, presidente del Parlamento, y por Huelva, Mario Jiménez, portavoz parlamentario.

En cuanto a las tres provincias donde habrá renovación respecto a los pasados comicios, los nombres que suenan con más fuerza son los de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, por Granada; el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, por Jaén, y el secretario provincial y delegado del Gobierno de la Junta, José Luis Ruiz Espejo, por Málaga.