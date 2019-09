Juan José Cortés sorprende a Moreno en el Parlamento andaluz para rogarle su aval en las listas del 10N por Huelva

El ex diputado, que encabezó la candidatura por Huelva el 28A, sabe que el PP andaluz está maniobrando para que Pablo Casado sustituya a su fichaje estrella en la capital onubense "Yo no me presenté con el PP para cuatro meses, sino para cuatro años", dice en la Cámara regional, adónde ha acudido sin invitación del partido ni del Gobierno andaluz