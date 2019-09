Juan José Cortés (PP) tiene embargado su sueldo de diputado por una deuda de 19.000 euros

El diputado del PP por Huelva Juan José Cortés, padre de la niña Mari Luz asesinada en 2008, mantiene embargado su sueldo como parlamentario por una deuda mercantil que asciende a 19.000 euros. Según ha informado este jueves El Confidencial, se trata de una deuda previa a su polémica inclusión en las listas de los populares como número uno por la citada provincia andaluza.

El citado diario explica que la reclamación por vía judicial llegó al departamento de Recursos Humanos de la Cámara Baja la semana pasada por un impago.

El propio Cortés ha reconocido esa deuda si bien asegura que no tiene cuentas pendientes con Hacienda ni con la Seguridad Social. A su juicio tener deudas "mercantiles" no es un delito, porque las tienen muchos ciudadanos. "Yo no estoy pendiente de esas cosas, ayudo a mucha gente, he sufrido mucho", insistió en declaraciones a El Confidencial.

En los últimos días el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha exigido públicamente al líder de su partido, Pablo Casado, que modifique las listas electorales y no repita las del 28A de cara a las elecciones generales del 10N. Aunque él no lo ha concretado, fuentes del partido aseguran que Moreno Bonilla no quería a Cortés de nuevo como número uno por Huelva.

"Vamos a sacar un resultado mejor en el PP y vamos a crecer y en ese crecimiento es intentar incorporar a los mejores. Tenemos cabida para incorporar a personas que tengan el mayor atractivo posible a nivel electoral", señaló Moreno Bonilla el lunes a las puertas de la sede nacional de los populares de la calle de Génova de Madrid donde el partido celebró su Comité Ejecutivo Nacional.