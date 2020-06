El presidente andaluz reclama al Gobierno una "ordenadísima planificación y seguridad" para la Operación Paso del Estrecho

El presidente de la Junta de Andalucía ha pedido al presidente del Gobierno que la Operación Paso del Estrecho de este año se guíe por el "principio de seguridad". El Paso del Estrecho lo realizan cada año 3 millones de personas, de las que el 80% cruza por el Puerto de Algeciras, lo que genera actualmente “cierto temor a la ida y a la vuelta” dadas la situación sanitaria y la falta de información de que se dispone sobre el impacto de la epidemia en los países del Magreb, explicaba horas antes el gobierno andaluz en una nota.

Asímismo, en esta misma nota, Juan Manuel Moreno se mostraba "partidario de no hacerla este año, ya que no se dan las circunstancias ideales" por la pandemia mundial de la COVID-19", aspecto que ha matizado en las declaraciones posteriores a la reunión con Sánchez y el resto de Comunidades Autónomas. En esta intervención ha reclamado una "ordenadísima planificación y seguridad sanitaria" aunque ha reconocido que el presidente de la nación "ha trasladado que están ya trabajando en ello y se está negociando con el resto de países europeos".

En esta misma línea de reclamar medidas de seguridad, Moreno también ha trasladado al presidente del Gobierno -según desgrana la nota previa- "su preocupación por la inmigración ilegal. Con la llegada del buen tiempo y la calma al Estrecho y al Mar del Alborán, aumenta el tránsito de pateras y de inmigrantes, a los que se les hace la prueba PCR, habiéndose detectado casos positivos". El Gobierno andaluz asegura que "los CIE están actualmente cerrados. El riesgo de contagio es evidente" y Moreno ha pedido "un protocolo de actuación que contemple espacios en los que poder hacer las pruebas correspondientes, aislar correctamente a las personas que lleguen contagiadas y a las que hayan viajado con ellas durante los 14 días que marca la cuarentena". Así lo ha reiterado durante la rueda de prensa: "Estas medidas de control son necesarias con urgencia, dado el aumento del tráfico de patera".

Dentro de Andalucía sí, con otras comunidades no

Moreno ha confirmado que la Fase 3 empieza en Andalucía a las 00.00 horas de este domingo, y que a partir de ese momento, se podrá circular entre provincias dentro de la Comunidad como ya anunció el sábado. Lo que sí ha descartado es la movilidad con las regiones colindantes. "Podemos acordar movilidad entre CCAA pero no lo vamos a pedir en las próximas dos semanas. Extremadura ha decidido limitar su propia movilidad. Castilla-La Mancha ha sufrido hasta 4 veces más la incidencia de la COVID que nosotros y Murcia sí está en una situación similar pero no queremos hacer "desequilibrios". Apuntala esta decisión en que "no queremos dar pasos atrás".

Durante la rueda de prensa no han faltado, de nuevo, las llamadas a la "prudencia" y responsabilidad ciudadana". "Ahora viene lo más difícil", ha señalado Moreno, insistiendo en los “mensajes de sensibilización". Ha recordado la necesidad de uso de mascarillas, la distancias de seguridad: "Somos más libres y tenemos que demostrar que sabemos serlo". "El virus sigue ahí".

Estrategia de prevención

El presidente andaluz ha anunciado que, el próximo martes en Consejo de Gobierno, se presentará el Plan andaluz de vigilancia de prevención y rebrote "para localizar y aislar posibles casos de COVID-19". Se trata de una "red de vigilancia y alerta ante la aparición de cualquier circunstancia anómala, atisbo de contagio; para el diagnóstico temprano de casos, seguimiento clínico, cuarentena cuando sea necesario", aunque los detalles se revelarán el 9 de junio.

Dentro de esa misma estrategia de prevención, Moreno ha anunciado que se van a poner 7,5 de mascarillas quirúrgicas gratis a disposición de "las personas más vulnerables (mayores, pensionistas, personas dependientes)" en las farmacias. La idea es "reducir el riesgo de contagio tanto como sea posible".

En el marco de la prevención, el presidente de la Junta ha sido preguntado sobre el dispositivo previsto para el primer fin de semana con movilidad interprovincial que podría aumentar la afluencia a las playas. "Estamos hablando con la Delegación del Gobierno y con las fuerzas de seguridad", ha explicado. "Este va a ser el único fin de semana sin auxiliares de playa anunciados " (que sí se incorporarán el fin de semana siguiente) pero se cubrirán con "policía local, adscrita, protección civil..." Además ha anunciado que "esta semana habrá reunión de coordinación con ayuntamientos costeros y demás administraciones".

"Ha habido una mejora" en el reparto de fondos para las autonomías

También ha habido espacio para comentar el cambio de criterio en el reparto de fondos para las autonomías. "Ha habido una mejora (porque la población ha ganado peso como criterio) pero no estamos plenamente satisfechos. Antes llorábamos por los dos ojos, ahora por uno", ha dicho literalmente Moreno. Con la nueva estimación de reparto "perderíamos 359 millones de euros; antes perdíamos más de 595". "Se está perdiendo lo que históricamente se ha pedido por los gobiernos andaluces", ha lamentado el presidente, quien se ha quejado de que "Andalucía sólo ha recibido 100 millones de euros en líquido para ayudar al COVID-19".