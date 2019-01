Moreno Bonilla achaca a la presión fiscal "parte" del "problema del paro" andaluz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha achacado en El Objetivo de La Sexta que "el problema del paro en Andalucía en parte es por la presión fiscal", justificando que una de sus primeras medidas haya sido la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones porque "es una medida contra el desempleo".

Preguntado por el número de personas que se puedan ver beneficiadas, Moreno Bonilla ha defendido que "hay muchas personas que no se censan en Andalucía por la fiscalidad". "No hemos hecho el cálculo" de los que se ven afectados pero "lo que está claro es que los territorios que dicen que bajan la presion fiscal, atraen inversiones y eso genera empleo", ha defendido.

El nuevo presidente andaluz ha dicho, bonificando el tributo al 99%, "nos incoporamos al 'big five' para decirle a Europa que este territorio va a ser competitivo", lamentando que Andalucía soporta "de las presiones fiscales más altas de España".

Respecto a la auditoria encargada, también desde este sábado, sobre 14 agencias públicas andaluzas, ha dicho que "hay que hacer un diagnóstico antes de actuar", defendiendo que se dirija en primer lugar a órganos instrumentales "porque es donde ha habido más sospechas de corruptelas". "Si hay irregularidad, se irá a la Fiscalía Anticorrupción; si ha habido acierto, se seguirá trabajando". ha explicado.

La "maraña" de la Junta

En esa línea ha denunciado "la oligarquía cercana al poder" y que es la que "debe estar temeros", por su puesto de trabajo pero que "los funcionarios de la Junta pueden estar completamente tranquilos". Ha lamentado que mientras ha estado en la oposición ha sido "incapaz de poner luz sobre esas sombras", aludiendo a que en la administración han entrado "ex alcaldes, ex amantes, etc". "La primera decisión ha sido la auditoría porque es muy difícil obtener los datos", calificando de "opacidad" y de "maraña" la situación. "A partir de ahí, hay que tomar decisiones", defendiendo la Ley de Transparencia del Gobierno Rajoy y criticando que en Andalucía el portal de transparencia ha funcionado hasta ahora "a medio gas".

Moreno Bonilla ha comentado que la legislatura "no" va a ser corta, apostando por la "estabilidad" y defendiendo que el nuevo Gobierno "ha despertado ilusión". "Lo importante es ahora y dar estabilidad. Es la legislatura del cambio y del diálogo". A la pregunta de si va a tener que consultar sus decisiones a Cs y Vox, ha dicho que "vamos a tener que negociar y seguir la hoja de ruta. Las decisiones de Gobierno las toma el gobierno", ha respondido.

En cuanto a si el nuevo Gobierno se ha negociado en Madrid con los dirigentes nacionales de PP y Cs, Moreno Bonilla ha defendido que "todos los acuerdos se han firmado en Andalucía", reconociendo el trabajo de García Egea y Maroto. "Tutela no ha habido ninguna", ha insistido, porque "las pautas las hemos marcado desde Andalucía.

Acerca de sus declaraciones en 2015 pidiendo a la entonces candidata Susana Díaz que respetara a la lista más votada, Moreno Bonilla ha dicho que él mismo se lo propuso durante una reunión en San Telmo "y me dijo que no". Preguntado por qué ahora ha cambiado de idea, ha dicho que "tenemos que jugar todos con las mismas reglas". Aunque "siempre hemos respetado que gobierne la lista más votada, había ahora muchas ganas de cambio y hemos tomado la decisión más correcta". "No podíamos dejar pasar esa oportunidad", ha incidido.

Moreno Boilla ha negado que haya querido hacer guiños contra Vox al celebrar el primer Consejo de Gobierno en Antequera, con un recuerdo al autonomismo andaluz. "Vox puede pensar lo que quieran, discrepamos con Vox en ese materia y defendemos la España de las autonomías", señalando, eso sí, que "hay que coordinar las competencias". "Hay conflictos competenciales que afectan a los cudadanos", ha insistido, aunque sin aclarar si es partidario o no de devolver competencias.