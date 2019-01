PP y Cs encargan una auditoria de la Junta de Andalucía para suprimir organismos "que no tengan sentido"

La primera reunión del Consejo de Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos, presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla, ha aprobado las dos medidas que se habían anunciado: la puesta en marcha de una auditoría centrada en empresas públicas y agencias instrumentales, y el inicio del procedimiento para eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones con una bonificación al 99%. Además, han sido nombrados los 'número dos' de cada una de las once consejerías, dejando pendiente la designación del portavoz del Gobierno para, previsiblemente, el próximo 5 de febrero. Moreno ha expresado la "firme vocación" del nuevo Ejecutivo de "reducir al máximo" el número de políticos en la administración. También se ha encargado un informe a la Cámara de Cuentas para analizar "la eficacia y la eficiencia" de Canal Sur.

Para las primeras medidas, el nuevo presidente ha dado plazos. La auditoría, en la que trabajarán la Cámara de Cuentas y la Intervención General de la Junta, y cuya puesta en marcha ha sido encargada al consejero de Hacienda, Alberto García Valera, determinará "en el plazo de 45 días" si hacen un uso adecuado del dinero público. Por su parte, el tributo contra el que han hecho bandera PP y Cs quedará reducido a su mínima expresión, dentro de las competencias autonómicas, "en unos meses" mientras no sea suprimido por el Gobierno de la Nación en todo el Estado.

La Intervención General de la Junta de Andalucía deberá incluir en el Plan de Control Financiero de 2019 una auditoría "para comprobar la correcta distribución de competencias entre las consejerías y las agencias, la vigencia de los objetivos que en su día justificaron la creación de estas entidades y si constituyen el medio más idóneo para lograr sus fines", según ha informado la Junta.

Moreno Bonilla ha querido dejar claro que la auditoría no supondrá un "gasto extra", no es "caprichosa" ni busca "bucear en el pasado", sino que persigue "levantar un nuevo porvenir" en el que no tendrán cabida organismos "duplicados", que "no tengan sentido" o a los que se destinen "recursos sin retorno para el bienestar de los andaluces".

Esta primera actuación, que se desarrollará sobre doce agencias públicas empresariales, tendrá un carácter prioritario sobre el resto de acciones recogidas en el Plan de Control Financiero, y el objetivo es que la Intervención ultime un informe provisional en un plazo de 45 días tras la aprobación del citado Plan.

Las agencias objeto de este primer análisis serán la de Cooperación Internacional (Aacid), el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), la Agencia de Obra Pública de la Junta (Aopja), la Agencia Pública de Educación (APAE), la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA), la Agencia Pública de Puertos (APPA), la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA), la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia (Assda), la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Aaiicc).

La "eficacia" de Canal Sur

Asimismo, la Junta ha acordado encargar a la Cámara de Cuentas de Andalucía la elaboración de un informe sobre la Agencia Pública Empresarial de Radio y Televisión de Andalucía y la sociedad mercantil Canal Sur Radio y Televisión S.A. que analice, especialmente, la eficacia y la eficiencia en la prestación del servicio público de radio y televisión, tal y como también se contemplaba en el acuerdo firmado por el PP con Vox para la investidura de Moreno Bonilla.

Se trata, en definitiva, de poner en marcha los primeros trabajos necesarios para contar con evaluaciones previas que permitan diseñar y ejecutar un modelo de supervisión continua de las entidades dependientes de las consejerías y evitar así la existencia de duplicidades innecesarias, a fin de reducir o reorientar el gasto superfluo en la financiación de los servicios esenciales, informa la Junta.

En este futuro modelo de supervisión cobrará gran relevancia el papel de control de cada consejería sobre la actividad de sus entidades adscritas y el cumplimiento de objetivos, así como la adecuada utilización de recursos públicos.

Bonificación al 99%

En cuanto a la otra medida anunciada, la Consejería de Hacienda, Industria y Energía adoptará las actuaciones necesarias para la modificación del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, con la finalidad de bonificar al 99% el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Andalucía para cónyuges y parientes directos.

Moreno ha explicado que se hará atendiendo a la demanda social, y con el objetivo de disminuir la presión y el esfuerzo fiscal de las personas físicas para que Andalucía se convierta en un territorio atractivo para la generación de riqueza que posibilite la creación de empleo e incentive el ahorro y el consumo.

En la modalidad de Sucesiones, se bonificará el 99% de la cuota del impuesto para adquisiciones por cónyuges y parientes directos (Grupos I y II). En el Grupo I se benefician los descendientes y adoptados menores de 21 años; mientras que en el Grupo II, los descencientes y adoptados de 21 años o más, los conyuges, los ascendientes y los adoptados, podran acogerse a la bonificación.

En la modalidad de Donaciones, se bonificará el 99% de la cuota del impuesto para adquisiciones por cónyuges y parientes directos (Grupos I y II), lo que también supondrá la práctica supresión del gravamen para este grupo de contribuyentes.

El Pacto de Antequera

El nuevo Gobierno ha querido vincular el espíritu del Pacto de Antequera suscrito en esta ciudad en 1978 para abrir el proceso autonómico con el cambio político que inicia ahora Andalucía tras más de 36 años de gobiernos socialistas.

Para ello, esta primera reunión ha aprobado una declaración institucional con motivo del 40 aniversario del Pacto de Antequera, en la que apuesta por "una Andalucía que fortalezca el proyecto común que es España", defiende el papel de la autonomía como "referente de la defensa de la soberanía nacional" y se compromete a estar "frente al desafío que supondría la existencia de privilegios y desigualdades incompatibles" con lo establecido en la Constitución porque "lo contrario sería traicionar nuestro Estatuto".

Después del Consejo de Gobierno y tras firmar en el libro de honor del Ayuntamiento, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha destacado el "doble valor simbólico" de esta cita porque "por primera vez después de diez años" el Consejo de Gobierno sale de Sevilla "para acercarlo a los ciudadanos" y lo hace para celebrarse "en la misma mesa donde se firmó el gran Pacto de Antequera que fue el motor de la Andalucía moderna" y donde personalidades "muy dispares, incluso antagónicas se pusieron de acuerdo para impulsar nuestro instrumento de autogobierno".