El PSOE andaluz adelanta a junio las primarias en los 82 municipios más poblados

El PSOE de Andalucía convocará primarias en junio para elegir a sus candidatos a las alcaldías en los municipios de más de 20.000 habitantes, incluidas las ocho capitales. La decisión afecta a 82 ayuntamientos en total: los socialistas gobiernan en 49 y están en la oposición en los otros 33. Es más probable que las primarias se ejecuten en estos últimos, según fuentes socialistas, porque se da por seguro que los actuales alcaldes repetirán como cartel electoral en 2019, y porque el nuevo reglamento de los socialistas establece unos requisitos más exigentes para convocar un proceso de selección de candidatos en los municipios donde el PSOE gobierna.



Para convocar primarias en pueblos con alcaldes socialistas que se postulen a la reelección es necesario que el 50% más uno de los afiliados las pida. "No tengo detectado que esto pueda ocurrir en ninguno de nuestros municipios", dice el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo. En todo caso, en los 82 municipios se abrirá el plazo de información a los afiliados en la primera semana de mayo, y la fecha propuesta para la votación de candidatos será el próximo 17 de junio. En caso de que concurran tres o más aspirantes, los dos que reúnan más apoyos volverán a someterse a una votación en segunda vuelta, el 24 de junio.

Los socialistas andaluces han obtenido el aval de la dirección federal del PSOE para adelantar las primarias de las municipales antes del verano, al contrario que la mayoría de las federaciones. Cornejo reconoce que el nivel de conocimiento de sus virtuales aspirantes a la Alcaldía en aquellos municipios donde no gobiernan "es bajísimo, incluso siendo líderes de la oposición". "Necesitamos tener los carteles electorales con un año de antelación, con tiempo suficiente para que los candidatos se den a conocer, presenten sus proyectos y se reúnan con los colectivos y agentes sociales de sus municipios", dice el número dos del PSOE-A.



Separadas de las primarias autonómicas

Esta urgencia para convocar las primarias, sin embargo, no tiene un reflejo en las elecciones andaluzas, a pesar de que son antes que las municipales (previsiblemente en marzo de 2019) y que el resto de comunidades. El PSOE andaluz ha pospuesto este proceso hasta después del verano, separándolo de las primarias a las municipales, para no dar pábulo a los rumores de un posible adelanto electoral, y porque previsiblemente la única candidata será la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que será elegida por aclamación en un comité director. Los sanchistas, aunque acapararon casi el 40% de apoyos en Andalucía en las primarias a la dirección federal, no van a impulsar a ningún candidato alternativo a Díaz.



Aunque la verdadera razón es que el nuevo reglamento de desarrollo de los estatutos del PSOE, aprobado en febrero, casi blinda a los actuales barones. En las comunidades gobernadas por los socialistas sólo habrá primarias si lo acuerda el comité regional, si lo pide la mayoría de sus miembros o si lo vota el 40% de la militancia, caso "improbable" en Andalucía, donde Díaz tiene un control orgánico absoluto. Éste es el verdadero blindaje, aunque el reglamento sí ha rebajado mucho el listón de los avales necesarios para ser candidato: un 1% del censo de militantes para el federal, un 2% para el regional, un 3% para el provincial, un 4% para el comarcal y se requiere un 5% de avales para ser candidato a las municipales.



La dirección federal y regional están negociando un calendario de primarias en Andalucía diferente al resto de comunidades. En todos los territorios habrá primarias cerradas a los militantes, no podrán concurrir simpatizantes, a no ser que lo pida expresamente Ferraz, previo acuerdo con la ejecutiva regional.



Susana Díaz quiere afianzar su poder municipal en Andalucía ahora que su máximo rival, el PP, tiene unamermada implantación territorial y la competencia directa de la formación política Ciudadanos. Los populares llegaron a gobernar en todas las capitales de provincias y en las localidades más pobladas, la mayoría situadas en la costa. Ahora el PSOE gobierna, con pactos, en Sevilla (Juan Espadas), Córdoba (Isabel Ambrosio), Huelva (Gabriel Cruz) y Granada (Francisco Cuenca). Todos ellos repetirán como cartel electoral. También lo hará el histórico alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano (sanchista), que lleva gobernando el municipio más grande de Andalucía desde 1983. El PP aún gobierna, con pactos, en Málaga (donde repite el veterano Francisco de la Torre), en Almería (Ramón Fernández-Pacheco) y Jaén (Francisco Javier Márquez).