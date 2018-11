Detenido en Granada el líder del Sindicato Andaluz de Trabajadores por supuestas injurias a la Corona en las redes sociales

El secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Óscar Reina, ha sido detenido este mediodía en Granada por supuestas injurias a la Corona a través de las redes sociales.

Desde la Policía Nacional no han precisado los motivos de la detención, pero han confirmado a Europa Press que Reina ha sido arrestado por tener un par de reclamaciones judiciales pendientes, una de un Juzgado de Madrid y otra de Sevilla, por lo que ha sido detenido y trasladado a la Comisaría Provincial de Granada. La previsión es que pase a disposición judicial a lo largo de la tarde, según han informado desde el cuerpo. Reina, que ha sido detenido en otras ocasiones por cuestiones similares, escribía ayer mismo este tuit:

Me cago en el Rey, me cago en la Monarquía y me cago en la Constitución.

Mañana estaré en Granada, más aquí https://t.co/PBXrVKtIj5?