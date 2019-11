Susana Díaz: "Intrafamiliar era cuando ellas estaban obligadas a llorar en la almohada"

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha pedido este sábado cambiar las leyes para "no se vuelvan a repetir" sentencias como la condena por abusos sexuales y no por agresión a los cinco miembros de 'la manada de Manresa' que abusaron en 2016 de una joven.

Así se ha referido a esta "emergencia feminista" durante un encuentro con jóvenes socialistas en Málaga, donde también han intervenido el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo; el cabeza de lista al Congreso por el PSOE de Málaga, Ignacio López; el secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía, Alejandro Moyano; la secretaria general de Juventudes Socialistas en Málaga, Ana Villarejo, y el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez.

"No es posible que encima que una chica que está inconsciente se crean que no haya podido decir que 'no es no'. Paralizada o inconsciente el 'sí es sí' y el 'no es no'. Ya está bien, hace falta que en este país se cambie la regulación, se sustituya el abuso sexual y se identifique como agresión sexual siempre que una chica no ofrece su consentimiento explícito, porque es violación", ha afirmado.

Díaz ha indicado que, aunque respeta la separación de poderes "plenamente" y a la justicia, la política "tiene la obligación de legislar, y cuando las leyes permiten que hayan sentencias de ese tipo es evidente que la política tiene que cambiar esas leyes para que esas sentencias no se vuelvan a repetir".

Al respecto, ha abogado por que "se blinden derechos de las mujeres, ya que "las chicas tienen que salir sin sentir miedo a ser intimidadas", a lo que ha añadido que "no es posible que en el año 2019 en nuestro país veamos con naturalidad que se repitan las 'manadas', que tengamos que presenciar todos los días en los medios de comunicación crímenes de violencia machista y que algunos lo intenten naturalizar y blanquear diciendo 'violencia intrafamiliar'".

"¿Intrafamiliar de qué, de cuándo? Intrafamiliar era cuando ellas estaban obligadas a llorar en la almohada y 'en problemas de familia no te metas'", ha continuado.

Díaz ha resaltado que "hoy las mujeres se tienen que sentir libres, no valientes. No queremos las mujeres más valientes, queremos las mujeres más libres. Eso es lo que nos diferencia de ellos. No queremos que las mujeres tengan que hacer fuerza para que no abusen de ellas, para que no las intimiden; queremos que las respeten por igual".

Por estos motivos, Díaz ha explicado que mientras en la derecha dicen "hombre o mujer" en la izquierda prefieren "personas iguales y libres". "Esa es la izquierda, eso es lo que defendemos, y eso es lo que nos estamos jugando el 10 de noviembre: es la emergencia feminista, la que no tiene que ser pedigüeña para pedir equiparación salarial, sino conseguirla, porque es un derecho", ha subrayado

"Y no esperamos informes académicos, es una realidad; desde hoy, a 3 de noviembre, hay mujeres que están trabajando y que prácticamente lo hacen gratis porque su compañero va a ganar más que ellas el 31 de diciembre", ha señalado.

Díaz ha destacado que "eso es una realidad y eso hay que combatirlo, porque emergencia feminista es la igualdad radical, y ahí incluyo la igualdad de amar a quien cada uno quiera, formar la familia que desee y que nadie entre en ella".

En este sentido, ha indicado que "era impensable que los mismos que están desempolvando símbolos propios de una época no democrática, sacando del armario aquello que la constitución acabó, hoy quieran volver al armario a quien libremente aman y desean a quien quieran, forman la familia que les da la gana y lo hacen con absoluta libertad".

"En este país el colectivo LGTBI somos todos y todas, con derechos e igualdades y amparado en la Constitución por un Gobierno socialista de Zapatero del que nos sentimos profundamente orgullosos", ha concluido.