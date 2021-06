La denuncia de Susana Díaz de machismo en el PSOE agita las primarias y provoca una ola de perplejidad… y el apoyo de Vox

La acusación de Susana Díaz de que en el PSOE no la quieren como candidata por ser mujer no puede decirse que haya convulsionado las primarias socialistas para elegir candidato a la Presidencia de la Junta, pero sí ha generado una buena marejada alrededor. La reacción principal ha sido de perplejidad ante el calibre de la crítica, un argumento que sólo recibió el respaldo público de una persona de su círculo de confianza, el portavoz del grupo socialista en el Parlamento andaluz, José Fiscal… y de Vox.

El debate de los candidatos de las primarias del PSOE-A será el 8 de junio con preguntas de los militantes

A la formación de ultraderecha le ponía voz, vía Twitter, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, quien resaltaba que "en el PSOE, como buenos progres, son muy machistas. Lo sospechábamos, pero ahora lo confirma Susana Díaz". El principal rival de Díaz, Juan Espadas, se negaba este miércoles a terciar en la polémica alegando que no iba a hablar de primarias en un acto institucional en el Ayuntamiento de Sevilla, pero horas después desde su candidatura sí se lanzaba un tuit que orillaba lo dicho por la expresidenta andaluza pero sí respondía a Espinosa de los Monteros: "Vox representa todo lo que combatimos. En el PSOE somos personas de izquierdas y feministas, y unidos, todos y todas, conseguiremos que la extrema derecha deje de condicionar las políticas de la Junta de Andalucía. No se entrometa en nuestro proceso de primarias".

Lo cierto es que la polvareda levantada por la denuncia de Susana Díaz no tuvo un impacto directo en las primarias, pero sí en sus alrededores y, sobre todo, en las redes sociales. Allí los había a favor y en contra de su discurso, pero lo cierto es que ni la propia Díaz ni su candidatura lo han reflejado en sus cuentas.

No la discriminaron como presidenta

Los pronunciamientos públicos que fueron cayendo a lo largo del miércoles fueron más bien de incredulidad. La voz más resonante ha sido la de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el acto en el que precisamente Espadas no quiso hablar. En el PSOE, ha asegurado, "nadie juzga o prejuzga por razón de género", al tiempo que recordaba que cuando fue presidenta de la Junta no recibió un "trato discriminatorio" por parte de su formación. "Si hay un partido político que ha propiciado los mayores avances en materia de igualdad" en España "es el PSOE", y eso "no es opinable" porque lo considera "algo objetivo".

Susana Díaz abrió la veda al denunciar el martes que "hay compañeros a los que sí les ha permitido seguir pese a haber perdido las elecciones, y yo las he ganado y me piden renovación", dejando la duda en el aire con una doble pregunta retórica: "¿Por qué a mí no? ¿Porque soy una mujer?". La crítica se recogía en una nota remitida por su candidatura, a la que horas después siguió otra abundando en la misma dirección: no se deben poner “raseros para unas compañeras que no se ponen para otros compañeros en nuestro partido”.

Respuesta indirecta de la candidatura de Espadas

Desde la candidatura de Espadas se considera que Díaz ha cometido un error estratégico de bulto al sacar a pasear un supuesto agravio por ser mujer, aunque formalmente se han remitido a contestar a Espinosa de los Monteros y a volver a tuietear un vídeo que ya habían publicado días atrás en apoyo de la mujer. "Orgullo de ser feministas y socialistas", puede leerse en la publicación, "porque el cambio será feminista o no será". "Andalucía necesita un gobierno progresista y feminista", remacha.

El tercer candidato a las primarias del PSOE-A, Luis Ángel Hierro, también terciaba en el debate en el programa Acento Andaluz, de 7TV Andalucía, en el que descartó que haya machismo en el PSOE. A su juicio, puede que a Susana Díaz "se le haya ido la lengua un poco" y no cree que ni piense lo que ha dicho. "Si hubiera habido machismo, lo hubiera habido cuando fue presidenta de la Junta", remachó.

Teresa Rodríguez no termina de verlo

También ha habido respuesta por parte de Hacer Más PSOE, corriente que apoya a Espadas, que afea a Díaz que "use el feminismo para tapar que es una líder venida a menos" e incide que estas acusaciones obedecen al "estado de ansiedad y nerviosismo que transmite". Incluso ha terciado la parlamentaria andaluza Teresa Rodríguez, para asegurar que sería "la primera" en solidarizarse con la expresidenta andaluza si se estuviera dando una situación clara de discriminación por el hecho de ser mujer, pero tiene la "impresión de que este no es el caso".

En defensa de Susana Díaz, al margen del apoyo envenenado de Espinosa de los Monteros, ha salido el portavoz del grupo socialista en el Parlamento andaluz, José Fiscal, persona de su absoluta confianza, quien ha tildado de "razonable" que Díaz "se pregunte si no tendrá que ver algo su condición de mujer en esa intención de algunos en negarle su derecho a volver a presentarse a la Junta representando al PSOE". "Me parece absolutamente razonable, y opino que, detrás de esa cuestión, su condición de mujer puede estar pesando en alguna medida". Eso sí, ha defendido que el PSOE es "el partido en el que, con diferencia, más igualdad hay, con toda certeza".