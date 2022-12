El cromo Marlaska

Ya expliqué en otra ocasión por qué considero que Grande-Marlaska es un ministro perfecto para el bipartidismo. De manera habitual, los gobiernos del PSOE colocan en Interior a titulares con tendencia al autoritarismo y la falta de escrúpulos morales. Son cromos intercambiables, ministros que encajarían igualmente bien en un gobierno del PP. O más a la derecha, como estamos viendo desde hace años con el inefable Corcuera. De hecho, Marlaska era uno de los magistrados mimados por el PP, partido con el que se llevaba de maravilla hasta que Sánchez le tentó con el Ministerio. Entonces, de la noche al día, Marlaska se declaró “progresista”. Así, sin despeinarse.

Atrás quedaban sus votos particulares contra la absolución de las personas encausadas por rodear el Parlament o las sanciones que España ha debido pagar después de que Estrasburgo sentenciara que, en su etapa de magistrado en la Audiencia Nacional, Marlaska hacía la vista gorda ante las denuncias de torturas. No solo eso, sino que, en contra de la propia Justicia, su Ministerio ha permitido que este mismo año se condecore a un comisario condenado, sí, por torturas. Son episodios, entre otros, que repasa aquí Neus Tomás.

Todos ellos, como es evidente, los conocía de sobra Pedro Sánchez cuando le propuso hacerse progresista. Sabía, sin lugar a dudas, que una persona de esa catadura no iba a tener ningún reparo. Al Gobierno le vendría de perlas para que llevara a cabo todas esas barbaridades que el propio Sánchez había criticado en la oposición, empezando por la Ley Mordaza y continuando por las devoluciones en caliente. Con Marlaska al frente, la práctica sigue siendo la misma, pero ahora se llaman “rechazos en frontera”.

El Parlamento pretende reprobar al ministro por su gestión y mentiras en la tragedia de Melilla. Sin embargo, Unidas Podemos evitará esa reprobación a cambio de sortear otra contra Irene Montero

El ministro es consciente de que a él le eligieron precisamente por su falta de humanidad, por su manera de entender la justicia desde el punitivismo exacerbado y su desprecio a los derechos humanos. Así, no es de extrañar que, a pesar de todas las evidencias, siga afirmando que en suelo español no muriera nadie durante la tragedia de Melilla, al tiempo que muestra una inaudita indiferencia ante los cadáveres acumulados del lado de nuestros socios marroquíes. A fin de cuentas, como contraprestación a la traición española al Sáhara, nos están haciendo ese trabajo sucio.

Grande-Marlaska es una vergüenza para la democracia y los derechos humanos. El Parlamento pretende reprobar al ministro por su gestión y mentiras en la tragedia de Melilla. Sin embargo, Unidas Podemos evitará esa reprobación a cambio de sortear otra contra Irene Montero.

El acoso al que la derecha y la extrema derecha (con el vergonzoso apoyo del sector tránsfobo del PSOE) está sometiendo a Montero resulta injustificable, ya lo dije en otro sitio. Aun así, no debería resultar un problema que tus oponentes políticos, con los que en principio libras una guerra cultural, pretendan reprobarte en el Congreso por lo que no deja de ser la agenda feminista de un Ministerio. La reprobación a Marlaska, sin embargo, es distinta. Si bien es cierto que, por oportunismo, la apoya la derecha, no menos lo es que también viene secundada por los socios del Gobierno. Sencillamente, la gestión del ministro es incompatible con la de su autoproclamado carácter “progresista”.

Después de todo lo que sabemos sobre Melilla, cualquier mínima indulgencia con Marlaska, y eso es lo que ha aceptado Unidas Podemos, se puede confundir con connivencia. Por eso, pactar con el PSOE un intercambio de cromos, en este caso Marlaska-Montero, te acerca demasiado a la indecencia. Hay un montón de cadáveres que lo atestiguan.

Lo de menos es de qué lado de la frontera.