Marlaska ignora las nuevas evidencias e insiste en que nadie murió en suelo español durante la tragedia de Melilla

El Defensor del Pueblo, los diputados que han visto las imágenes de los hechos, los socios de Gobierno y las últimas investigaciones periodísticas contradicen la versión oficial de la tragedia de Melilla. Los propios vídeos de las cámaras de seguridad chocan con parte del relato del Ministerio del Interior, pero Fernando Grande-Marlaska insiste. Aferrado a su habitual argumentario, el ministro ha reiterado las mismas explicaciones durante su primera intervención en la comparecencia en el Congreso sobre los hechos ocurridos el 24 de junio en la frontera. Después de las nuevas evidencias, que apuntan a que hubo al menos un fallecido en suelo español, Marlaska mantiene que “ningún hecho trágico” sucedió en territorio español, niega la supuesta falta de asistencia sanitaria prestada por las autoridades españolas durante los momentos más dramáticos del intento de entrada y defiende la “transparencia total y absoluta” de su departamento.

“Los mismos hechos que les relaté en mi anterior comparecencia, y son los mismos hechos sencillamente porque no hay otros, por mucho que moleste a quienes, desde su sesgo y su verdad preconcebida, querrían otra verdad, que quieren construir pero que no existe”, ha declarado el ministro, quien ha empezado su discurso destacando en varias ocasiones la supuesta “violencia” empleada por los refugiados que intentaron saltar la alambrada.

En su primera intervención, Grande-Marlaska ha insistido en situar la totalidad de la tragedia en suelo marroquí. “No tuvimos que lamentar ningún hecho trágico en territorio español. Lo dije y lo reitero: estamos hablando de unos hechos trágicos que suceden fuera de nuestro país. No hubo ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional”, ha destacado el titular de Interior, que ha recriminado a los diputados del Partido Popular su reacción a la investigación publicada este martes después de que Esteban González Pons pidiese la dimisión de Grande-Marlaska por sus “mentiras” sobre las muertes de Melilla.

“Quiero dejar claro que cualquier conjetura, especulación o insinuación, como las que he escuchado o leído, siento decirlo por parte de algunas señorías del Partido Popular y de otros grupos, de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que la Guardia Civil especialmente, hubiese permitido que este tipo de hechos trágicos sucediesen en nuestro país sin hacer nada, es una grave irresponsabilidad”, ha declarado el Marlaska, cuya cartera tachó de “especulaciones periodísticas” la investigación desarrollada durante cinco meses por varios medios europeos. “Tengan claro que ante ese tipo de afirmaciones, ante acusaciones tan graves a la Guardia Civil, me van a tener en frente a mí, y a todo el Ministerio del Interior”, ha añadido.

Para el ministro es “una irresponsabilidad” afirmar que no se dio atención sanitaria a los migrantes que la necesitaron. “Había equipos de atención sanitaria, obviamente protegidos porque había un asalto violento y no se podía acceder sin poner en riesgo a sus integrantes, y la prueba de ello son los datos, no míos sino de los servicios sanitarios”, ha afirmado. Según apunta, 11 migrantes fueron atendidos aquel día en Melilla tras el salto a la valla. El ministro, sin embargo, se refiere a las cifras de atenciones recibidas por los refugiados que lograron entrar y quedarse en territorio español y fueron atendidos a cierta distancia del perímetro fronterizo, las denuncias sobre la falta de atención médica se refiere, sin embargo, a los momentos más dramáticos de la tragedia, cuando decenas de personas se encontraban unas sobre otras en la puerta que comunica Marruecos con España.

Después de que la comisaria de Derechos Humanos del Consejo Europea constatase, como ya lo han hecho distintos organismos internacionales, la imposibilidad para pedir asilo en los puesto fronterizos de Melilla, Marlaska ha mostrado su indignación ante este tipo de declaraciones. “Se ha llegado a afirmar que las personas que asaltaron nuestras fronteras de forma violenta lo hicieron ante la imposibilidad de pedir asilo y sencillamente es falso e irresponsable acusar de este tipo de actuaciones a nuestros empleados públicos”.

El ministro declara ante el Pleno horas después de la publicación de la nueva investigación del consorcio de periodistas Lighthouse Reports, que constata que al menos hubo un refugiado fallecido en suelo español durante los sucesos ocurridos el pasado 24 de junio en la valla de Melilla. La revelación, que se suma al revuelo causado por el documental de la BBC, desmiente la tesis defendida por Marlaska de que “ningún hecho trágico” ocurrió en España, sino en el lado marroquí de la frontera. Las imágenes oficiales y varios vídeos de los hechos evidencian que la avalancha que provocó la mayor parte de víctimas mortales se produjo en el lado marroquí de la frontera, justo en la puerta que divide Marruecos de España, pero varios cuerpos acabaron a ambos lados de la alambrada. Un agente marroquí y un testigo apuntan a que al menos uno de ellos había muerto, pero el ministro ha vuelto a recalcar que los hechos “ocurrieron fundamentalmente” en el lado marroquí, sin entrar en valorar el detalle de las nuevas informaciones.

Uno de los vídeos analizados en la investigación muestra varios cuerpos tirados en el lado español de la frontera, justo detrás de la puerta en la que se produjo la avalancha. Las imágenes reflejan a un agente marroquí arrastrando a una de esas personas. Otro de los gendarmes llega a tocar el pulso a uno de los jóvenes inconscientes en el lado español y asegura que “está muerto”.

Según el testimonio de uno de los supervivientes de la tragedia recogido en el trabajo de Lighthouse Reports, ese joven al que un agente marroquí tocó el pulso era Abdul Aziz Yacoub y es uno de los fallecidos de la tragedia. Su cuerpo, aparentemente sin vida, estaba tirado junto a la puerta del puesto fronterizo, en el lado español. Dos fuentes oficiales distintas confirman al grupo de periodistas que, una vez superada esa puerta, comienza el territorio español. Aunque en un primer momento fuentes de Interior insistieron en que se trataba de una zona operativa conjunta y esa área no pertenecía a España, ahora el Ministerio sí reconoce que se trata de suelo español, pero insiste en que todas las muertes ocurrieron en Marruecos.

La falta de asistencia médica durante los momentos más dramáticos de la tragedia a ambos lados de la alambrada, las 470 devoluciones en caliente, la entrada de agentes marroquíes en España para devolver y golpear a los migrantes que ya habían superado la valla, el uso de material antidisturbios durante la avalancha humana y la falta de vías legales para solicitar asilo en Ceuta y Melilla, son algunas de las cuestiones a las que se enfrentará Grande-Marlaska en uno de sus momentos más complicados.