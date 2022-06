¡Desmovilízate, el tito Moreno te necesita!

Ya están aquí, ya han llegado. No han tardado mucho en aterrizar, la prensa mesetaria entra en campaña. Y aprieta para desmovilizar. Dicen a toda tinta que la principal preocupación de la izquierda es su desmovilización pero ya sabemos, hay que leerlo al revés, lo que temen los mesetarios es que los andaluces progresistas se movilicen.

Además nos advierten de que ya van a estar aquí los ministros. Vaya novedad. Gracias pero estamos más que alerta y aprendidos. Por aquí vienen cuando interesa desde Grace de Mónaco a Jackeline Kennedy, Ava Gadner, Eva Perón, el Papa o Jorge Negrete… aunque confieso que en la Feria lo que más me gustaba era ver por las calles del ferial a Pepe el Escocés con su kilt. Nunca supe si llevaba algo debajo aparte de lo que rima.

Hay cosas peores, dirigentes populares mesetarios con aquello de los “pita, pita”, que Blas Infante era un cretino, que los andaluces no sabemos hablar, que nuestros niños están sentados en el suelo en los colegios, para qué un ordenador y no una bicicleta. Los disgustos que le daban a Javier Arenas.

Les está faltando decir ¡andaluz, éstas no son tus elecciones! en memoria y homenaje a Lauren Postigo que por encargo nos castigó con su "andaluz, éste no es tu referéndum"

Y no solo la prensa mesetaria, la vallenata (del valle del Guadalquivir) está en lo mismo, que si el 19 de junio hará una calor 'pa' irse a la playa, que si qué buen puente el del Corpus; sólo les falta regalar entradas a moragas con espetos, coquinas y todo gratis. Y quizá se hayan hasta mojado con alargar el Rocío hasta el 20J: un camino de vuelta magno. ¿Para que la gente no ejerza el deber ciudadano de votar? Les está faltando decir ¡andaluz, éstas no son tus elecciones! en memoria y homenaje a Lauren Postigo que por encargo nos castigó con su “andaluz, éste no es tu referéndum”.

Ahí está el melón, en votar, una obligación democrática que no se sabe por qué la derecha teme y sus voceros también, echando una manita. ¿Es peligroso votar?

Moreno Bonilla ha empezado prometiendo televisión y wifi en los hospitales, no más médicas, enfermeras, sanitarios, quirófanos, menos colas y listas de espera. No se sabe aún si lo de la tele es para estar en contacto ininterrumpido con el Canal Bendodo que está mejorando con creces al mismo Canal cuando se apellidaba Zarrías. Los empleados, que son los mismos, dicen ahora que la víspera electoral se ponen en huelga. Tarde piache.

No vendría mal también una aplicación gratuita para las colas de los ambulatorios con un Wordle Moreno y sus moderados logros.

Núñez Feijóo saca su comodín, el de siempre, el apartheid lingüístico catalán, por el que están muy preocupados los andaluces

Su jefe de Madrid, Alberto Núñez Feijóo, no sabe qué hacer para resguardarse de la extrema derecha después de su prolongada exposición de pose trasera. Y saca su comodín, el de siempre, el apartheid lingüístico catalán, por el que están muy preocupados los andaluces. En Catalunya no tocan bola pero esos exabruptos al parecer le dan votos en Andalucía. Penoso.

Adriana Lastra, por la parte de los campañistas del exterior, dice que los andaluces tenemos que volver a ser lo que fuimos, el motor político de España, pero ¿sin las inversiones de Madrid, señora diputada? El motor andaluz está muy gripado, baste ver las inversiones o los datos de paro, pobreza y marginalidad. Mejor que hubiera dicho “andaluces, levantaos”, pero no pega cuando nos han tenido medio acostados en sus 37 años de poder.

La prensa mesetaria tiene el encargo también de que no lleguen las mareas tóxicas de Madrid y su Díaz Ayuso que hace tiempo que adelantó por la derecha a Vox. Moreno ha mandado a sus castores a Despeñaperros para construir un dique. Pero las noticias vuelan, el taxista que me ha llevado hoy me ha comido el coco con la traición de PP y Vox a los taxistas y uno no puede dejar de recordar el acoso de los taxistas andaluces a la entonces candidata Susana Díaz. Tarde piache que diría, otra vez, Sancho Panza.

Para movilizar, el candidato socialista está llamando a sus reservistas, esos que tantas veces han volcado las encuestas en Andalucía. La otra izquierda va con alegría y no hay mayor que la extrema derecha no se salga con la suya en Andalucía

Juan Espadas ha empezado en Jaén. Me comenta una periodista amiga que el público sufrió momentos de narcolepsia. No es siempre achacable al orador; mi amigo Pedro Robles, el gran restaurador sevillano de origen villalbero, dio una conferencia en Tokio y se espantó al ver que todo el auditorio estaba dormido. No fue culpa de él. Dormirse no es malo, lo malo es dormir, pero peor es desanimarse y desmovilizarse, ya habrá tiempo para una buena siesta. Para movilizar, el candidato socialista está llamando a sus reservistas, esos que tantas veces han volcado las encuestas en Andalucía. La otra izquierda va con alegría y no hay mayor que la extrema derecha no se salga con la suya en Andalucía.