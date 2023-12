España externalizada

Creí que era una broma pero ojeado y hojeado el calendario, no, no toca, parece cierto. Los dos partidos constitucionalistas han decidido encargar a la Comisión Europea que sea mediadora para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La Constitución española deja claro el camino a seguir así como el derecho derivado pero, aún y así, PSOE y PP han decidido que sea la Comisión la que supervise la renovación, cuando de lo que se trata es de acabar con un estado insurreccional de PP y de los inamovibles miembros del citado Consejo, en clara rebeldía constitucional a renovar y ser renovados.

No sé adónde vamos a llegar con la ley de amnistía cuando toque pero es un peligroso antecedente, porque en el acervo comunitario no se atribuye a la Comisión facultades suficientes en el primer caso y, en el segundo, conviene recordar que no hay control difuso de constitucionalidad en el ordenamiento español ya que dicho control pertenece constitucionalmente al Tribunal Constitucional.

Siento curiosidad por saber la opinión de la Comisión Europea; en primer lugar, si lo acepta y, en segundo, lo que dice. Y si dice algo, me apasiona saber si nos sugiere un modelo como el alemán- que no tiene CGPJ- o, por influencias de su comisario de Justicia, Reynders, como el belga, con reparto de miembros por lenguas oficiales. De camino se le podría encargar a la Comisión que nos ilumine sobre la elección de jueces y si nos darían permiso para aproximarnos o copiar también el modelo alemán de justicia federal, desposeyendo de tal cometido a un CGPJ que estaría pasado ya por el tamiz de Flandes.

Será también un gran precedente para la construcción política de Europa, aunque no sé cuántos estados miembros estaría dispuestos a admitir que sea la Comisión, ejecutivo europeo no electo, el que arbitre cuestiones soberanas. En fin, que los grandes partidos españoles y mucho españoles han decidido la externalización de la política española y sus instituciones constitucionales sería una posibilidad; otra, que ante otro peligro liberal, la carcunda tenga sueños húmedos con que otros Cien mil hijos de San Luis crucen los Pirineos, esta vez a las órdenes de Úrsula Von der Layen.

No es la primera vez que España externaliza sus incapacidades. De la monarquía podríamos hablar y del origen extranjero de sus dinastías, pero hay un caso curioso de externalización monárquica: el de Amadeo I de Saboya, piamontés de Turín, al que los poetas menores suelen dedicar una rima aparente. Los pensadores de España, que también los había, jartos de coles borbónicas, pensaron que externalizando la monarquía, agotada por la corrupción, otra vez de la dinastía borbónica, salvaría la institución.

Antes, se externalizó con la llegada de los Borbones, franceses; como carta de presentación, guerra de sucesión externalizada mediante, el primero de ellos cedió graciosamente el pueblo andaluz de Gibraltar a sus primos británicos; en este caso no vino, como Amadeo, porque las Cortes lo decidieran democráticamente sino a tiros. Un poco después volvimos a la externalización con José Bonaparte, tras la felonía de otros dos Borbones, padre e hijo, y apenas otros años más tarde nos volvimos a externalizar con los cien mil hijos citados.

Viendo el percal, cabe la posibilidad de que sea una artimaña más en la eficaz estrategia de Pedro Sánchez de ir arruinando a sus oponentes; menudo ridículo del proponente si no le gusta lo arbitrado, tremendo ridículo, con cachondeo publicado de Carles Puigdemont, por elegir un mediador extranjero después de haber negado al salvadoreño. Y eso que no es lo mismo, que aquí se trata tan solo de cumplir la Constitución y aceptar las mayorías parlamentarias si deciden cambiar y cómo el sistema.

Y los jueces silentes ante, no ya ahora la invasión del poder judicial, sino de los tres poderes y la voluntad del constituyente; la cara que se les queda a los presidente y presidenta de Senado y Congreso; se la merecen por inactivos, los actuales y sus antecesores.

El asunto tiene sus migas y más después de una cena de Nochebuena que no deja de hacer efectos en muchos de los bientencionados celebrantes de la paz y el amor familiar, y no me refiero a lo que se cura con antiácidos o lo que se purga con el ahorro y la penuria de las cuestas de enero y meses sucesivos. Me refiero a las consecuencias mentales de soportar a los cuñados empotrados en las cenas de Navidad que amargan la existencia del más sensato en discusión peregrina y falsa sabiduría.

Puestos a sugerir mediadores, que la UE impulse la idea del mediador de la Nochebuena, con fondos Next Generation, se lo agradeceríamos más, dejaría a los cuñados sedados, y sin cuñados se vive mejor y sienta mejor el pavo.