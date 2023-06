Pedro Sánchez, un cowboy en la Moncloa

Pedro Sánchez se ha reunido con los suyos. Les ha dicho algunas cosas, otras estaban en el ambiente pero está feo señalar. En resumen, los ha convidado a participar en un duelo en el que, solo ante el peligro, otra vez, se enfrenta a los mandarines del Estado, no ya tan ocultos, y también a los de su propio partido.

Pedro Sánchez ha descubierto y así se lo ha hecho saber a sus leales, sin señalar, el papel de los medios de comunicación. Es lógico, los expertos dicen que en las elecciones todo discurrirá en el campo político mediático. Se tratará de ganar en los “événements purement médiatiques” que diría Patrick Champagne, producidos en y por el campo político-mediático. En la televisión, singularmente, pero contando con el relato imprescindible de los demás medios, radiados y escritos -y la red, hoy también-. Ellos se erigirán en árbitros para recontar el marcador de la campaña, con reglamento inventado, y así conducir, orientar al pueblo, por el camino que interese de la manera más lanar posible.

Los grandes eventos serán los debates y la demoscopia performativa y, desde luego, la pertinaz lluvia de esos medios de los que usted me habla, señor Sánchez. Sánchez sabe, sin señalar, que por mucho bueno que hagan él y su gobierno, apenas llegará el mensaje a los electores, debidamente trashumados, empapados de bulos y mentiras en estos años de cogobierno.

Ciertamente, el latifundio mediático, de regadío por supuesto, como las hectáreas que legalizará Moreno Bonilla, no se lo pondrá fácil. Y eso que la economía va bien, el empleo crece, los ricos ganan más que nunca -las grandes empresas, por supuesto-, hemos sobrevivido a toda suerte de calamidades sin dejar a los más menesterosos en el arcén, las políticas sociales y avances en esa línea dan frutos y son admiradas fuera de España, el papel de España en el mundo y en la UE está claramente reforzado.

Salvo contadas excepciones del minifundio mediático, compuesto por honestos jornaleros y mayetos de la información, ha tenido que ser, paradójicamente, como en tiempos ultrapirenaicos, la prensa exterior, a la que no llega el regadío, la que esté dando la cara. Financial Times, The Economist, The Guardian ven clara la acción positiva del gobierno de coalición y el peligro de una derecha radical desbocada, apoyada por el poder subterráneo, que no tiene reparos en aliarse con su escisión de extrema derecha para volver al pasado.

El PP es ajeno a esa cultura democrática, a diferencia de la derecha democrática europea que no ignora ni perdona el daño del fascismo al progreso y a las libertades en el occidente democrático. De todas maneras, en España se habla poco inglés.

Sánchez se ha dado cuenta, sin señalar; aunque no consta su autocrítica por sus debilidades, incluso personales, y alianzas con los falsos amigos de la comunicación. El presidente y secretario general de los socialistas no sé si ha caído, será tarde en todo caso, del daño autoinfligido en su propio gobierno por sus recelos, desconfianzas e insomnios. Y por pensar que venían solo a por los otros.

La dieta para su indigestión por la presencia de un ala izquierda en su Gobierno- amenazada desde el exterior y desde el interior de su propia formación- ha servido para debilitar a la izquierda en su conjunto. Por supuesto que el principal damnificado es un Podemos a la defensiva que no ha podido crecer ni madurar al compás de sus logros, reliado en sus desmarques y afirmación identitaria, y, al mismo tiempo, resistir las andanadas que le venían por todas partes.

Quizá ahora el presidente piense que algo han contribuido desde sus filas y desde su insomnio, tal vez desde aquel glorioso chuletón, hasta el punto de construir un golem, como el autómata fruto de la tradición askenazi, que está lejos de servir para los fines pensados. Para que acabe esa izquierda molesta, tal vez, pero arriesgando la propia virtualidad de un reeditable gobierno de coalición progresista. Sánchez intenta ahora recoger los fragmentos de izquierda en torno a sí.

El presidente ha tenido que luchar contra todo pero muy particularmente contra su derecha poliédrica, la interna, que ha contribuido de manera notoria y desleal, sin cuartel desde las propias negociaciones de formación del Gobierno, a gangrenar la acción de su Gobierno, de todo.

Como todo cowboy, solo ante el peligro, encadena su futuro y el de su Gobierno a un plebiscito sobre sí mismo; ayuno, todo lo apunta, de apoyo suficiente por su izquierda. Un duelo bajo la caló. Tarde ha aprendido a valorar el papel del latifundismo mediático, como tarde se le hace la recomposición del maltrecho estado de su izquierda, al que también ha contribuido.

Así y todo, lo mejor para este país sin memoria, desdichado y desagradecido será la reedición de un gobierno progresista, mejor de coalición. Los datos tranquilos de las últimas elecciones no son tan malos. Sería conveniente que todos los que participaron en una coalición de éxito sacasen pecho, presuman y aireen todo lo bueno que hicieron y lo pongan en valor de futuro, aún imperfecto. Y como en el arte de la guerra de la tradición oriental, para estos menesteres conviene saber bien quiénes son tus enemigos pero mucho más, quiénes son tus amigos, y cuidarlos. O dicho de otra manera: en política, tus enemigos son siempre verdaderos, tus amigos, muy a menudo, falsos.