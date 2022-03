Desmenuzando los manifiestos del 8M: así de feministas (o no) son los partidos

Mas allá de la coincidencia entre el 8M de 2020 y el estallido de la pandemia, aquel Día Internacional de la Mujer fue el de la confirmación de un movimiento que arrancaba dos años atrás con la primera huelga feminista convocada en nuestro país. Los partidos lo sabían y se posicionaron con manifiestos donde expusieron explícitamente qué supone para ellos el feminismo y cuál es el papel que quieren para las mujeres en la sociedad. Un estudio de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, publicado en la revista Genealogy, ha desmenuzado aquellos manifiestos y ha abordado una aproximación novedosa a la idea de país que tiene cada partido político a partir de la imagen que proyectan en sus planteamientos de cara al 8M en relación con los roles de las mujeres.

La mayoría de las empresas andaluzas llega a la fecha límite fijada por la ley sin tener un plan de igualdad

Saber más

Luis Navarro, del Departamento de Sociología, y Alba Redondo, egresada en Doble Grado en Sociología y Trabajo Social de la UPO, han comprobado con su análisis la existencia de diferencias, no sólo entre partidos de izquierdas y de derechas como cabría esperar, sino también dentro de cada una de las ideologías para tratar de movilizar al electorado. Navarro explica a elDiario.es Andalucía que PP y Vox "reproducen desigualdades de género, ya que otorgan un gran peso de los cuidados a las mujeres, relegándolas a la esfera privada", mientras que el PSOE "se identifica con un Estado de Bienestar Mixto, con un alto grado de desmercantilización y una desfamiliarización leve". El estudio concluye también que IU y Podemos reflejan una "desfamiliarización y desmercantilización alta", con "manifiestos claramente feministas".

El estudio considera que los manifiestos del 8M "reflejan la ideología de cada partido con respecto a este día, son un instrumento de difusión política e ideología y, por tanto, nos permiten aproximarnos al modelo de Estado en función de la concepción o corrientes del feminismo que defiende cada partido político de izquierdas y de derechas". "Las naciones, socialmente construidas desde una perspectiva masculina, se reproducen a través de los discursos de las élites políticas estratégicamente diseñados también para Día Internacional de la Mujer", apunta Navarro, que destaca que la elección del caso español como caso de estudio es "una excelente oportunidad para el análisis del nacionalismo y feminismo al poder diferenciar a dos bloques de partidos políticos".

Navarro explica que se han utlizado los manifiestos como "instrumentos diferentes de medida" para analizar los "mensajes claves" de cada formación tras el punto de inflexión que supuso aquel 8M de 2018. "Todos los partidos asomaron la 'patita' en ese momento, porque hasta ese día no se habían visibilizado tanto sus mensajes respecto a lo que supone el 8M", y "nos pareció interesante analizarlo desde un punto de vista cuantitativo, con un conteo de palabras clave, y cualitativo con un análisis de contenido para ver qué proyecto de estado dibujan a través de esos manifiestos". "Las naciones, socialmente construidas desde una perspectiva masculina, se reproducen a través de los discursos de las élites políticas estratégicamente diseñados también para Día Internacional de la Mujer", aseguran los autores.

Igualdad y desigualdades

Al profesor le llamó especialmente la atención el manifiesto de Vox que, aunque "niegue explícitamente la existencia del feminismo y del 8M como Día Internacional de la Mujer", con "propuestas antifeministas y negacionistas de la violencia de género" llegan a "apropiarse" de uno de los lemas del movimiento 15M: "No hables en mi nombre", "no nos representan". Tanto en este caso como en del PP "se desprende una apuesta por las políticas familiaristas marcadas por la división de género en donde las mujeres siguen siendo responsables de los cuidados". Esa diferencia entre los géneros "se hace más explícita en Vox, visualizando además un discurso más discriminatorio hacia las mujeres y de negación del movimiento feminista", apunta el estudio.

Según los autores, PP y Vox "transmiten el discurso de la reproducción de opresiones y desigualdad entre sexos, en contraposición con los partidos de corte más progresista (PSOE, Unidas Podemos) que basan sus propuestas en la equidad y justicia social". "Los primeros no solo tienden a reproducir la nación con sus discursos sino también la desigualdad entre hombres y mujeres, mientras que los segundos apuestan por la ideología universalista y antinacional que comparten bajo una perspectiva igualitaria con propuestas hacia la modificación de leyes que afectan a la lucha feminista referidas a la prostitución, violencia de género y vientres de alquiler", añaden.

Para los autores, PP y Vox muestran "claras referencias a la forma de entender la relación entre sexos y reproducen la nación basando su discurso en los diferentes roles de género adoptados por hombres y mujeres", unos roles que "sitúan a la mujer en una situación de vulneración estructural con respecto al hombre, por lo que no solo reproducen la nación, sino también la desigualdad". Por su parte, IU y Podemos "se sitúan en una perspectiva de carácter universalista con respecto al modelo de nación y su discurso hace alusión a la igualdad entre sexos".

"Unidas Podemos es el partido político que representa el discurso feminista más radical: existe una clara apuesta por ampliar el término violencia machista, cambiar la legislación apostando por una mayor protección a las mujeres y apostando por una igualdad más amplia, por la economía de cuidados y por la vuelta al Estado de Bienestar, ya que propone blindar constitucionalmente los cuidados, acabar con la brecha salarial o ampliar los permisos de maternidad y paternidad, con el fin de lograr la independencia de la mujer con respecto al hombre y que sea el Estado el agente sustentador de bienestar", resume el estudio.

"Antifeministas y negacionistas"

Los autores señalan que "en el extremo opuesto está Vox, con propuestas antifeministas y negacionistas de la violencia de género", mientras que el PP se centra en el Pacto de Estado contra la violencia de género y recalca su postura natalista". Por otro lado, "el leitmotiv del PSOE bajo una perspectiva de género pasa por diferenciarse de la derecha política, pero también de Unidas Podemos, para ocupar el centro ideológico de la política española. En su discurso hay una mezcla de ideas que se refleja en considerar a los dos sexos sujetos políticos del feminismo y presentar un discurso de la corriente liberal y socialista", señala.

En el análisis de las posturas de PP y Vox, "la desigualdad para estos partidos es producto de conductas individuales, donde es la intervención del Estado la única forma de equilibrar la balanza". En cuanto al ámbito laboral, "ambos identifican a la mujer como trabajadora y dan valor al trabajo que estas realizan, pero no hacen distinción entre esfera pública y privada. El PP sí hace mención a los derechos laborales de las mujeres como se muestra en el siguiente extracto de su manifiesto: 'el empleo es una de las condiciones que más indicen en la igualdad. Defendemos la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado de trabajo y la igualdad salarial de mujeres y hombres'.

En cuanto al PSOE, el análisis de "su manifiesto considera a los dos sexos sujetos políticos del feminismo y su discurso presenta tintes de la corriente liberal y socialista. "No considera el 8M como clave en la lucha de los derechos laborales de las mujeres, pero sí hace mención a los derechos laborales de las mismas", destacando los autores del estudio que este partido "considera que la desigualdad es producto de la unión de casusas individuales y estructurales y que la desigualdad de sexo es prioritaria". No hace alusión a distintos feminismos ni a la intersección de opresiones. El discurso no está enfocado desde una perspectiva de género y tampoco reproduce la nación a través del manifiesto", aludiendo "a un nacionalismo colectivo cuando habla de la conquista de libertades por parte de las mujeres".

Y respecto a Izquierda Unida y Podemos, "son los únicos que emiten su discurso desde el área específica de la mujer" y "presentan características muy similares: abolición del género y entienden los cuidados como una responsabilidad colaborativa del conjunto de la sociedad y no como una obligación de las mujeres". Así, "conciben a la mujer como sujeto político del feminismo y el 8M como día de la lucha feminista y clave en la lucha de los derechos laborales de las mujeres. Los dos valoran el trabajo femenino y diferencian las esferas públicas y privadas", apunta el estudio.