Autoempleo en el campo: "El jornal que me gane, para mí"

Juan Manuel Perea tiene 31 años y tiene en mente comprarse un nuevo tractor. Con un ojo en el cielo y otro en la tierra, este joven agricultor de Begíjar (Jaén) desempeña una actividad económica consistente en explotación de parcelas de cultivos extensivos no perennes. La superficie total de trabajo es de 21,26 hectáreas y está dedicada principalmente al cultivo de maíz, algodón y olivar. Exponente claro de que la tierra es para el que la trabaja, en plena pandemia empezó su andadura como autónomo cuando su padre se jubiló. "Mi padre tenía tierras y pensé que mejor ganarme el jornal para mí", comenta.

El joven resultó beneficiario de las ayudas a proyectos de autoempleo que forman parte del 'Programa Reto Demográfico', cofinanciado por la Diputación Provincial de Jaén, el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil de la Unión Europea. Comenzó esta actividad el 14 de mayo de 2020, cuando contaba con 29 años de edad. También trabaja tierras que no son de propiedad familiar, de gente vecina. Antes, cuando su padre estaba al frente, Juan Manuel le ayudaba en las tareas propias del campo, recuerda.

La ayuda, de más de 4.000 euros, le sirvió para pagar arrendamientos y para abonar recibos, del agua por ejemplo. "La gestión del campo requiere de mucho dinero y eso me ayudó a arrancar con todo esto", apunta el joven, que admite estar "pendiente del agua" para invertir o no en un tractor nuevo. "Me lo estoy pensando porque si no llueve...", admite.

El joven, que nació en Barcelona pero que desde 1997 vive en la provincia jiennense, confiesa que "de siempre" le ha gustado el campo y que tenía "claro" que quería trabajar en ello. "En el presente estoy bien y me gustaría seguir así", asegura. La ayuda a la que accedió le ha servido para impulsar su proyecto y cumplir su sueño de trabajar su propia tierra.